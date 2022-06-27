Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".



"Ситуация возле Северодонецка стабильно тяжелая. Вооруженные силы Украины отошли из Северодонецка на новые более укрепленные позиции. Сейчас укрепляемся и готовимся к обороне город Лисичанск. Территориальная оборона Луганщины полностью в составе группы войск, которые готовятся оборонять Лисичанск. Поэтому мы также готовимся" , – рассказал Шакун.

Шакун добавил, что враг не прекращает обстрелы гражданской инфраструктуры и позиции украинских войск по артиллерии и авиации.

"С самого утра враг продолжил обстрел наших позиций и гражданской инфраструктуры по авиации и артиллерии. Они не останавливаются ни на минуту. Они постоянно пытаются уничтожить личный состав украинских войск и инфраструктуру. Город Северодонецк почти разрушен. Такая же участь, похоже, ждет и Лисичанск ", – добавил Шакун.

27 июня Генштаб ВСУ сообщил, что враг ведет наступление в направлении населенного пункта Мазановка, также продолжаются боевые действия в районе Волчеяровки. При поддержке артиллерии россияне пытаются блокировать Лисичанск с юга .

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