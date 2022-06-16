Враг пытается сжечь Авдеевку "градами" с зажигательными элементами, - боец "Легиона Свободы" Морозов

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Враг действует планомерно, уничтожая инфраструктуру наших городов, чтобы сделать социальное и гуманитарное напряжение. Соответственно, такая социальная нагрузка ложится на государство, чтобы справиться с проблемами с водой, продовольствием, лекарствами и другими факторами для поддержания жизнедеятельности людей. Поэтому эта тактика врага была понятна , начиная с 24 февраля, сознательно и планомерно избивали по гражданским объектам и инфраструктуре. Так же обстрелы самих городов, в которых проживают наши граждане, это продуманное военное преступление, чтобы запугивать мирное население", - подчеркнул боец.

Максим Морозов прокомментировал обстрелы Авдеевки градами с произошедшими накануне магниевыми зажигательными элементами.



"Мы называем их зажигательные "грады", которые обстреливают сплавом металла с чрезвычайно высокой температурой при зажигании, который водой невозможно погасить, только специальным порошками. Соответственно, цель этих зажигательных "градов" поджечь как можно больше домов и уничтожить город. Враг понимает, что сейчас ГСЧС из-за угрозы обстрелов не может подъехать в Авдеевку для гашения последствий вражеских ударов. чтобы повлечь за собой разрушения и пожары в Авдеевке" – отметил Морозов.

Ранее глава ВГА Авдеевки Виталий Барабаш рассказал , что кафиры часто не попадают в цели, по которым планируют нанести удар.

Также боец "Легиона Свободы" Максим Морозов сообщал, что враг намеренно обстреливает гуманитарные центры в Авдеевке, где жители получают воду, продукты и лекарства.

Кроме того, Виталий Барабаш, глава Авдеевской военно-гражданской администрации и проинформировал, что в городе остается около 3 тыс. жителей: единственная дорога в город под обстрелами

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