Враг пытается спровоцировать Силы обороны для разоблачения планов и мощностей, - Гуменюк

Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Врагом было спровоцировано распространение информации для того, чтобы оправдывать усиление своей атаки на мирное население левобережья Днепра. Якобы оправдывая остановку движения Сил обороны, россияне мощно атаковали Херсонский район, мощно ударили по Бериславскому району", - отметила Гуменюк.

Наталья Гуменюк подчеркнула, что враг пытается спровоцировать Силы обороны для разоблачения планов и мощностей.

"Враг провоцирует для того, чтобы мы продемонстрировали действительное направление наших сил. Враг обеспокоен тем, что контрнаступление произойдет, активные действия однозначно будут, но не может вычислить, по какому направлению", - подчеркнула Гуменюк.