Враг пытается спровоцировать Силы обороны для разоблачения планов и мощностей, - Гуменюк
Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк отметила, что враг не может вычислить направление, по которому состоится наступление ВСУ
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Врагом было спровоцировано распространение информации для того, чтобы оправдывать усиление своей атаки на мирное население левобережья Днепра. Якобы оправдывая остановку движения Сил обороны, россияне мощно атаковали Херсонский район, мощно ударили по Бериславскому району", - отметила Гуменюк.
Наталья Гуменюк подчеркнула, что враг пытается спровоцировать Силы обороны для разоблачения планов и мощностей.
"Враг провоцирует для того, чтобы мы продемонстрировали действительное направление наших сил. Враг обеспокоен тем, что контрнаступление произойдет, активные действия однозначно будут, но не может вычислить, по какому направлению", - подчеркнула Гуменюк.
- Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк прокомментировала информацию от Института изучения войны о возможной высадке ВСУ на левобережье Херсонщины и посоветовала специалистам ISW набраться терпения
- С территории оккупированной Запорожской области захватчики пытаются вывезти украденное зерно, грузят на суда. Самые ожесточенные бои – за Бахмут и Марьинку, также враг активно применяет крылатые авиационные бомбы в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.67
Покупка 37.67Продажа 38.45
-
EUR
Покупка 40.96Продажа 41.91
- Актуальное
- Важное