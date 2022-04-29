Враг пытается расширить наступательные действия на Лиманском направлении, на границе с Харьковщиной, ВСУ наносят мощные удары, — председатель Донецкой ОВА
Павел Кириленко отметил, что украинским войскам известны планы врага относительно Донбасса и понятна его тактика
Об этом говорится в эфире Еспресо.
"Мы знаем, в каких направлениях движется враг, в каких пытается двигаться, а также насколько откорректированы его планы из-за того мощного отпора, который дает наше войско", - подчеркнул глава Донецкой ОВА.
Кириленко добавил, что враг мощнее всего обстреливает населенные пункты Донбасса, в частности Марьинку, Красногоровку, Авдеевку, Очеретино, Торецкое.
"Враг не прекращает попыток развернуть наступательные действия более широко - в частности на Лиманском направлении Донецкой области, граничащем с Харьковщиной. Впрочем, украинские защитники держат позиции и наносят сокрушительные удары", - сказал Кириленко.
- Накануне оккупанты дважды за сутки сбросили фосфорные снаряды на Авдеевку, повлекши пожары и ранив по меньшей мере одного человека
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Также в зоне ООС, в частности на Донецком и Луганском направлениях, украинские защитники отбили 9 атак врага и уничтожили 6 танков и один самолет.
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