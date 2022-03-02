Враг пытается прорваться в Киев, но украинские защитники держат оборону, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил украинских защитников за защиту столицы нашей страны
Об этом Кличко написал в Telegram.
Кличко рассказал киевлянам о последних событиях в Киеве за последний день.
"Хочу поблагодарить киевлян за выдержку. За соблюдение правил безопасности. Даже в период до комендантского часа – люди находятся дома или в укрытиях. Это сегодня важно! Потому что ситуация сложная. В городе, в некоторых районах во дворы попали несколько снарядов. Жертв и раненых, слава Богу, нет. - Загорелись несколько автомобилей.Поврежден частный дом. Пострадало помещение одного из отделений полиции Подольского района.Рядом с Киевом продолжались бои. - Буча, Ирпень, Гостомель. Враг пытается прорваться в столицу. Но украинские защитники держат оборону и останавливают окуп на подступах к столице. Вечером в городе прогремели несколько взрывов", - сказал мэр Киева Виталий Кличко.
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