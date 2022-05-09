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Враг пытается прорвать оборону украинских войск на Донецком направлении и готовит наступление на Славянск и Авдеевку, - Генштаб

9 мая, 2022 понедельник
07:13
война с Россией

Российские оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на Донецком направлении, готовят наступление на Северск, Славянск, Лисичанск и Авдеевку. Продолжают попытки взять Рубежное и Попасную

Об этом сообщает Генштаб ВС Украины.

Оккупанты не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зон. Пытаются взять под полный контроль территории Донецкой и Луганской областей, а также удержать сухопутный коридор между областями и оккупированным Крымом.

Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Вероятность новых ракетных ударов по всей территории Украины высока.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях признаков формирования оккупантами наступательных группировок не обнаружено.

На Слобожанском направлении россияне активных наступательных действий не предпринимали. Перегруппируют подразделения, пополняют запасы, пытаются удержать продвижение подразделений ВСУ по направлениям границы.

На Изюмском направлении россияне готовятся продолжить наступления на направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Курулька.

С целью недопущения продвижения подразделений Вооруженных Сил Украины российские войска сосредоточили на территории РФ в Белгородской области до 19 батальонных тактических групп. Перебрасывают личный состав и военную технику.

На Донецком направлении оккупанты сосредоточили усилия на попытке взять под контроль Рубежное и Попасную. Для этого производят авиа- и артобстрелы. Также готовятся продолжить наступление в направлении на Северск, Славянск, Лисичанск и Авдеевку.

На Таврическом направлении враг проводит демонстративные действия с целью удержания продвижения украинских войск, совершенствует систему логистического обеспечения.

В Южнобужском направлении россияне активных боевых действий не проводили. Сосредоточились на обстрелах позиций подразделений войск ВСУ с применением имеющихся средств артиллерии, в том числе реактивных систем залпового огня.

На временно захваченной территории Запорожской области россияне изымают личные документы у местного населения. Возвращают только при условии участия жителей в торжествах по случаю 9 мая.

На территории временно оккупированной АР Крым оккупанты готовятся проводить торжественные парады.

Обстановка в Приднестровском регионе Республики Молдова без изменений. Местные вооруженные формирования и подразделения оперативной группы войск РФ продолжают находиться в боевой готовности степени "Полная".

За предыдущие сутки подразделениями ПВО Воздушных Сил и Сухопутных войск было сбито 10 воздушных целей оккупантов, среди которых 6 беспилотников типа "Орлан-10", 1 БПЛА типа "Форпост" и 3 крылатые ракеты.

На территориях Донецкой области и Луганщины защитниками и защитницами Украины за сутки 8 мая успешно отбито 6 атак врага, уничтожено 20 вражеских танков, 1 артсистему, 28 единиц БТРов, 1 специальный бронированный автомобиль и 5 единиц автомобильной техники.

  • За сутки враг выпустил по Одесщине 9 ракет, 6 из них уничтожены силами ПВО.
  • А из-за вражеских обстрелов в Донецкой области 8 мая погибли 4 мирных жителя, еще 8 получили ранения.

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