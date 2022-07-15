English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Враг пытается продвинуться в Славянск и Бахмут и перегруппируется для наступления на Северск, - Генштаб ВСУ

Враг пытается продвинуться в Славянск и Бахмут и перегруппируется для наступления на Северск, - Генштаб ВСУ

15 июля, 2022 пятница
08:02
война с Россией

Россияне сосредоточились на Бахмутском и Новопавловском направлениях, пытаются продвинуться в Соледар, Бахмут и Славянск. Они проводят перегруппировку, чтобы возобновить наступление в направлении Северска

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук .

В Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение и вести наступательные действия в направлении Славянска. Обстрелял из артиллерии районы Дибровного, Подоловки, Мазановки, Адамовки, Чепиля, Краснополья, Курульки и других.

В Донецком направлении противник продолжает огненное влияние на подразделения сил обороны Украины по артиллерии и танкам по линии столкновения. Ведет разведку, пытаясь найти слабые места в обороне наших войск. Основные усилия сосредотачивается на Бахмутском и Новопавловском направлениях, пытается продвинуться в направлении Соледара и Бахмута.

На Краматорском направлении враг проводит перегруппировку с целью возобновления наступления в направлении Северска. Из ствольной и реактивной артиллерии обстрелял районы Краматорска, Закотного, Григорьевки и других. Нанес авиаудары вблизи Верхнекаменского.

На Бахмутском направлении производил обстрелы наших позиций, в частности, в районах населенных пунктов Новолуганское, Покровское, Веселая Долина, Берестово, Веселое, Майорск, Вершина. Нанес авиаударов неподалеку от Семигиря, Берестового и территории Углегорской ТЭС. Попытки вражеского штурма в районе Кодемы и Белогоровки наши воины успешно остановили, как и попытки овладеть селами Спорное и Вершина. Оккупанты получили жесткое сопротивление, понесли значительные потери и бесславно отошли.

Враг задействовал беспилотник вблизи Бахмутского. Также противник пытается усилить систему противовоздушной обороны тыловых баз и подразделений.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные действия захватчики не проводили, продолжали обстрелы по линии столкновения. Наносили авиационных ударов вблизи Каменки. Попытку вражеского наступления вблизи Водяного украинские защитники подавили точным огнем. Противник нанес ракетно-авиационный удар по гражданской инфраструктуре в районе Угледара.

На Южнобужском направлении оккупанты осуществляли систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры. Нанесли ракетный удар по Николаеву и авиаударам в районах Большого Артакового и Ольгиного.

Враг вел воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами оперативно-тактического и тактического уровней и продолжает инженерное оборудование позиций. Сохраняется значительная угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

В Харьковском направлении враг пытается удержать занятые районы и не допустить продвижения наших войск в сторону государственной границы. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Петровка, Родное, Сосновка, Слатино, Пришиб, Русские Тишки, Питомник, Верхний Салтов и другие. Вел воздушную разведку оперативно-тактическим БПлА "Орлан-10" недалеко от Приморского.

На Северском направлении противник продолжает осуществлять усиленную охрану участка украинско-российской границы. В целях демонстрации присутствия враг периодически обстреливает позиции украинских войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в деятельности вооруженных сил Республики Беларусь не отмечено.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Россия
Белорусь
Донецк
Одесса
Запорожье
Харьков
Донбасс
Краматорск
Сумщина
военные силы Украины
Волинь
Николаевщина
Херсонщина
Черниговщина
Читайте также:
Сергій Згурець
Автор Сергей Згурец
13 июля, 2022 среда
Использование HIMARS против ПВО противника открывает путь авиации ВСУ. Колонка Сергея Згурца
військові втрати України
Автор Андрей Коваленко
12 июля, 2022 вторник
Закрытая статистика: имеют ли право украинцы знать всю правду о наших военных потерях?
Мелітополь
13 июля, 2022 среда
Уничтожение командного пункта оккупантов парализует целую дивизию, - главный редактор Defense Express Катков
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.23
    Покупка 36.23
    Продажа 37.06
  • EUR
    Покупка 36.08
    Продажа 37.07
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
15 июля
09:19
Обновлено
николаев
Россияне нанесли удары по двум университетам Николаева: выпустили не менее 10 ракет, есть раненые
09:06
Оккупанты нанесли ракетный и авиаудар по Луганщине: пострадали гражданские объекты, умерла женщина, раненая ранее
08:50
Украина не может говорить о суверенитете, помогая США с санкциями против Пхеньяна, - МИД КНДР
08:37
Оккупанты откровенно врут о расположении ВСУ в детсадах, больницах и церквях, - Генштаб
08:25
Треть литовцев стали меньше пользоваться авто из-за высоких цен на горючее
08:20
Эйфелевую башню подсветили цветами украинского флага в День взятия Бастилии
08:01
На Днепропетровщине россияне за сутки обстреляли школу, парковую зону и вызвали пожар
07:53
Интервью
на фото: Оксана Наконечна, травмотерапевтка
Травмотерапевт Наконечная: Не все будут иметь ПТСР – будет определенная посттравматическая симптоматика
07:34
Канал нардепа Столара Live приостанавливает свое вещание
07:30
Николай Княжицкий
Княжицкий: Зеленский не понимает до конца, что Украина в равной степени принадлежит как власти, так и оппозиции
07:11
Полномасштабная война против Украины: россияне 17,3 тыс. раз обстреляли гражданские объекты, более 300 – военные
06:17
Германия не будет смягчать санкции против России, - Бербок
05:55
Оккупанты готовят новое масштабное наступление: ISW сказал, где ждать боев
05:51
Усик - Джошуа: самый дешевый билет на бой будет стоить $250
05:32
Одесская ОВА: мама погибшей девочки в Виннице – выжила
05:18
Минобороны показало, как от россиян обороняют Северск на Донетчине
04:52
РФ обстреляла 8 громад Сумщины
03:53
Лидер "Шахтера" Степаненко рассказал, что сейчас происходит в "Шахтере"
02:34
В России изменилась группировка флота из-за раздувания шторма в Черном море
02:15
"Металлист" назначил нового главного тренера
01:59
РФ парой бомбардировщиков Су-24 пыталась добить остатки техники на Змеином
01:34
Английский клуб купил 18-летнего украинского футболиста
01:06
ВСУ уничтожили базу россиян в Новой Каховке и еще 6 складов на оккупированных территориях, - Одесская ОВА
00:46
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 14 июля
00:42
В Виннице после российского ракетного удара задержали несколько десятков человек
00:18
Оккупанты сбежали из здания Херсонской ОГА, - депутат облсовета Хлань
00:00
На фото Дональд и Ивана Трамп
Умерла Ивана Трамп, первая жена Дональда Трампа и мать троих детей
2022, четверг
14 июля
23:39
Никополь
Оккупанты ударили по окрестностям Никополя, - РВА
23:32
Российские войска нанесли экологии Украины ущерб более чем на 200 млрд грн, - Минокружение
23:30
Обновлено
Ракетный обстрел Винницы Россией: количество погибших возросло до 23 человек, из них трое - дети
23:12
С 24 февраля 23 тыс. воинов получили госнаграды, из них 3,5 тыс. – посмертно
23:08
Украина работает над организацией эвакуации с территории Святогорской Лавры
22:59
США предоставили разъяснения санкций против России в гуманитарной и продовольственной сфере
22:47
На фото Владимир Зеленский
Россия показала свое отношение и к международному праву, и к Европе, и к цивилизованному миру, - Зеленский об обстреле Винницы
22:32
На фото Сергей Жадан
Жадана наградили премией Анны Арендт за "политическое мышление", писатель назвал большой честью быть украинцем
22:29
Канада одобрила вакцину Moderna для прививки от COVID-19 младенцев и детей
22:19
Эксклюзив
евро
Евро ослабляется по понятным причинам, - замглавы Совета Нацбанка
22:09
На Херсонщине ВСУ освободили 44 населенных пункта, - ОВА
21:54
"К сожалению, всего две..." Военные показали остатки ракет, которые сбили сегодня над Винничиной 14 июля
21:42
Эксклюзив
Турецкие власти снова допустили разгрузку судов с выключенными системами идентификации, - журналистка Яресько
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV