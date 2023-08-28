Враг пытается продолжать атаки от Купянска до Креминной, изменяя точки приложения усилий. Колонка Сергея Згурца

Ситуация на фронте

Сегодня, 28 августа, в Министерстве обороны наконец-то сообщили об освобождении населенного пункта Роботино на Запорожском фронте. И добавили, что наши войска сейчас двигаются в направлении Новопрокоповки и Очеретоватого.

Также сейчас речь идет о том, что на отдельных участках ВСУ преодолели передовую линию обороны и вышли ко второй или основной линии обороны, известной как "линия Суровикина" с бетонными пирамидками. Эта линия начинается за Новопрокоповкой, выгибается и идет перед Вербовым.

Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли еще два дня назад сказал, что пройдена первая сложная линия и Силы обороны еще имеют большую боевую мощь, хотя скорость атак была медленнее, чем он рассчитывал. Генерал также признает, что война на бумаге отличается от войны в действительности. И это верно.

Можно предположить, что ВСУ будут продолжать наступательные действия в направлении населенного пункта Токмак. Это логистический хаб, использующийся врагом для обеспечения своей оккупационной группировки на юге. От Роботино до Токмака около 19 км. Хотя возможна активизация и на других направлениях южного фронта для расшатывания сил врага. Отмечу, что в публичном пространстве уже звучали оценки со ссылкой на американский Институт изучения войны, что после прорыва обороны возле Роботиного, движение вперед для ВСУ станет проще. Но вряд ли для таких выводов есть основания с учетом того, что наши войска должны пройти линию сверхсложных укреплений рашистов. То есть так называемую линию Суровикина.

Напомню, что защищают не окопы, не пирамидки. Все будет зависеть от того, сколько сил враг бросит на удержание этой линии, и как долго они смогут обороняться, держаться под огнем нашей артиллерии. Эти факторы пока просчитать сложно. Сейчас ситуация на всех участках фронта, на севере, востоке и юге, взаимосвязана. Активность на одном направлении имеет целью сковать значительные силы тут и сейчас или добиться переброски резервов противника, чтобы ослабить другие направления. Уже были сообщения, что враг в пожарном порядке перебрасывает на юг для обороны линии фронта под Роботино части 76-й десантно-штурмовой дивизии из-под Креминной. А это свидетельствует о существенном напряжении окупантов на юге.

Однако враг все равно пытается продолжать атаки от Купянска до Креминной, меняя точки приложения усилий.

Сейчас каждый участок фронта остается крайне напряженным. Идет тонкая игра, кто начнет первым использовать и исчерпывать резервы, кто совершит ошибку при учете многих взаимосвязанных факторов.

Юрий Федоренко, командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "АХИЛЛЕС" 92-й Отдельной штурмовой бригады имени Кошевого Атамана Ивана Сирко, рассказал, что на Купянском направлении противник продолжает прощупывать линию фронта и периодически совершает штурмовые действия.

Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов добавил, что Силы обороны Украины, все находящиеся в этом отрезке бригады работают как единый слаженный механизм. Бывает, что разведку производит одна бригада, артиллерией поддерживает другая, а третья бригада поражает врага ударно-беспилотными средствами. На текущий момент у противника нет перспектив перехватить инициативу и иметь тактические достижения.

На Бахмутском направлении продолжаются активные боевые действия. На некоторых отрезках захватчик пытается совершать обратные ударно-штурмовые действия, но безуспешно.

Преимущественно такие действия противника заканчиваются потерями для врага как личного состава, так и техники, которая их периодически прикрывает при совершении ударно-штурмовых действий.

Федоренко отметил, что на других участках фронта Силы обороны продолжают ударно-штурмовые действия и закрепляются, насколько это возможно, на новоопределенных позициях. На Бахмутском направлении наблюдается очень высокая концентрация вражеских артиллерийских средств. Противник накопил огромное количество орудий. Пока у россиян боеприпасов хватает, но ежедневно есть поражение российских орудий, бронированной техники, подвозящей личный состав, артиллерийских средств и прочего. Поэтому инициатива в полной мере находится на стороне Сил обороны. Но это титанический труд, который становится возможным при полной поддержке украинской нации.

Военнослужащий рассказал, что противник сейчас не применяет так дерзко свою бронированную технику, как раньше. Потому что все, что попадает в оперативное пространство или в серую зону близко к позициям ВСУ соответственно сразу сжигается путем ударных БПЛА или противотанковыми средствами. И это мощная слаженная работа. Что касается применения артиллерийских средств, танков с закрытых позиций, то враг пытается отрабатывать, но получает мощный ответ. Работа продолжается.

Перспектива для иностранных оборонных компаний в Украине

У украинской армии достаточно насущных потребностей. Нам нужны и боеприпасы, и артиллерия, и средства РЭБ, и бронетехника. И эти образцы нужно не только закупать за границей, но и производить внутри страны на наших оборонных предприятиях. Вчера, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение в октябре этого года в Украине форума Military Tech, который должны посетить представители зарубежных компаний. И не исключено, что во время этого форума может быть подписан ряд контрактов и наработаны направления взаимодействий с зарубежными предприятиями.

Павел Верхняцкий, директор и управляющий партнер СOSA, член Международной рабочей группы по вопросам российских санкций, сокоординатор Рабочей группы по безопасности и аэрокосмической отрасли Американско-украинского делового совета (USUBC), отметил, что сейчас перед Украиной достаточно много вызовов. Однако оборонные компании – это те бизнесы, которые привыкли работать в условиях неопределенности. Однако гиганты индустрии обычно ориентируются на своего основного заказчика. В первую очередь иностранные компании беспокоит неопределенность, то есть что их ждет в Украине с позиции потенциального гособоронзаказа. Второе – трансфер технологий. Вряд ли стоит ожидать каких-либо проектов сверхсовременных систем или вооружения. Скорее будут более традиционные и нужные для Украины проекты, по крайней мере, пока будет налаживаться еще законодательный и операционный процессы. Третье – составляющая человеческого капитала, то есть рабочей силы. На сегодняшний день непонятно будет ли у нас достаточно квалифицированной рабочей силы для производства новых компонентов или техники под ключ.

Директор и управляющий партнер СOSA отметил, что иностранные компании до конца не понимают наше детализированное и стратегическое видение будущего сотрудничества. Соответственно, это нужно лучше и подробнее доносить, кроме заверений в том, что мы будем их ждать. Конкуренция за иностранного производителя достаточно высока.

Верхняцкий добавил, что стратегия игрока состоит в том, чтобы занять первое место на рынке. Потому что первый, кто зайдет на рынок, на него и будет дальнейшая ориентация в вопросах оборонного заказа. Иностранные компании просчитывают, что возможно и не нужно продать, например, 2000 БМП одной стране, а достаточно локализовать это производство на определенное количество, которым можно будет доукомплектовать ВСУ и потенциально производить что-то по лицензии для третьих стран. Это тоже хорошая стратегия.