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Главная война с Россией Враг пытается преодолеть сопротивление ВСУ и установить полный контроль над Луганской областью, а также применяет комплексы радиоэлектронной борьбы, - Генштаб

Враг пытается преодолеть сопротивление ВСУ и установить полный контроль над Луганской областью, а также применяет комплексы радиоэлектронной борьбы, - Генштаб

7 июля, 2022 четверг
07:20
война с Россией

Россия перемещает свои войска, чтобы преодолеть сопротивление ВСУ и установить полный контроль над Луганской областью. На Славянском и Харьковском направлениях враг пытается вести штурмовые действия

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.

В Славянском направлении противник пытается вести штурмовые действия. Обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населённых пунктов Долина, Курулька, Мазановка, Богородичное, Адамовка и Чеполь.

Противник пытается преодолеть сопротивление украинских войск и установить полный контроль над Луганской областью. Перемещает подразделения.

На Краматорском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Кривой Луки, Кузьминовки и Григорьевки. Пытаясь нарушить работу системы управления и связи Сил обороны, враг активно применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии районы Ивано-Дарьевки, Семигорья и Углегорской ТЭС. Нанесли авиационный удар неподалеку от Спорного.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказывает систематическое огневое влияние по позициям подразделений Сил обороны с целью сковывания их действий.

На Южнобужском направлении противник сосредоточил усилия на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины. Вел обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Посад-Покровское, Прибужское, Мирное, Котлярово и Благодатное.

В районе Добрянки украинские воины почти полностью уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника и успешно отбили последовавший за вражеским штурмом врага.

На Харьковском направлении враг сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей, на отдельных участках столкновения пытается вести штурмовые действия. Оказывал огненное влияние из артиллерии в районах населенных пунктов Слатино, Малая Даниловка, Русские Тишки, Веселое, Кутузовка, Пришиб и Гусаровка. Недалеко от Шестакова оккупанты дистанционно заменяли автомобильные пути.

На Волынском и Полесском направлениях изменений в состоянии и деятельности подразделений вооруженных сил Республики Беларусь не отмечено.

На Северском направлении признаков создания наступательной группировки противника не обнаружено. С целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны враг содержит отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Противник производил артиллерийские обстрелы и наносил авиационных ударов вертолетами армейской авиации в районах населенных пунктов Волковка, Мирополье, Кондратовка и Эсмань Сумской области.

Как отмечается, в акватории Черного и Азовского морей противник удерживает в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины четыре носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

"Наши ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения на определенных направлениях продолжают избивать по опорным пунктам, местам сосредоточения и составам противника", - пишет Генштаб.

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