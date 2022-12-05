Враг пытается построить логистическую линию от Луганска до Мелитополя, - Згурец

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Протяженность Запорожского фронта 250 км, глубина 100 км в самом широком участке. Этот фронт условно считается самым спокойным. Враг проводит там оборону. Россияне усиливают гарнизонные блоки в Мариуполе, Мелитополе и Бердянске. Российские подразделения заходят в эту зону, которая считается сложной для дальнейшей действий. Остальные российские войска распылены по Запорожскому фронту. Плотность этих войск не критическая. Запорожский фронт важен для дальнейшего рассечения российской группировки в сторону Мелитополя и Бердянска", - пояснил Згурец.

По словам эксперта, россияне усиливают группировку на Донецком направлении.

"Враг пытается построить логистическую линию – Луганск, Донецк, Волноваха, Мариуполь, Мелитополь и давить на ВСУ в районе Угледара и Павловцы", – подчеркнул Згурец.

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