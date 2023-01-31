Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Бахмутском направлении продолжаются горячие бои, которые активизировались несколько дней назад. Россияне частично контролируют населенный пункт Сакко и Ванцетти и пытаются подходить в Бахмуте к мясокомбинату и заводу шампанских вин, но фронт постоянно двигается в ту или иную сторону. Эти события пока не могут свидетельствовать о том, что это окончательно закрепленные позиции", – подчеркнул Тимочко.

По его словам, ситуация у Угледара контролируемая.

"Бригада морской пехоты армии РФ, которая проводила наступление, почти во всем составе либо убита, либо ранена, либо заменена мобилизованными. Бои продолжаются по всей линии восточного фронта, но кардинальных изменений не произошло", - добавил Тимочко.

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