Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Враг пытается перейти в наступление со стороны Изюма. Там два стратегических направления. Южное направление - на Изюм, Барвенково и Славянск. Оккупанты концентрируют силы, бронетехнику для того, чтобы продвинуться вперед. Есть северное направление, со стороны Белгородской области, где россияне пытаются продвинуться в сторону Русской Лозовой и другие населенные пункты, которые являются серой зоной. Они пытаются зайти и закрепиться в этой серой зоне", - отметил Корсунов.

Также боец добавил, что ночью Харьков подвергся ракетной атаке.

"6 ракет были выпущены из Белгородской области. Одна ракета не сработала и взорвалась на старте. Рассчитываем, что нанесла ущерб оккупантам. Но несколько ракет попали в объекты на территории Харькова и области", - подчеркнул Корсунов.

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