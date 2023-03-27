Враг пытается перенести главный упор на окружение Авдеевки, - Згурец

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Противник пытается перенести главный упор и свои усилия на окружение Авдеевки. Враг пытается продвигаться с севера и юга. Авдеевка начинает напоминать полностью разрушенную Марьинку. В Авдеевке остается около 2 тыс. гражданских граждан, но часть из них и дальше хочет оставаться в городе. Отключение мобильной связи в Авдеевке является одним из элементов усиления наших средств обороны", - подчеркнул Згурец.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express также добавил, что ситуация на Бахмутском и Авдеевском направлениях схожая.

"Контроль логистических путей остается за украинскими военными. Линия фронта не меняется. И это свидетельствует о том, что и дальше можно удерживать эти сложные участки фронта, понимая стратегическую задачу - уничтожение вражеской силы и подготовку резервов", - пояснил Згурец.

Утром в субботу, 25 марта, российские военные нанесли удар двумя ракетами по Авдеевке Донецкой области. Одна попала в промышленную зону, вторая – в центральную часть города, где многоэтажные дома.

26 марта российские войска выпустили по городу Авдеевка Донецкой области две ракеты. В результате обстрела повреждены две многоэтажки.

26 марта глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш заявил об эвакуации сотрудников коммунальных служб и просит жителей также уезжать



