Враг пытается оцепить Авдеевку, - начальник городской ВА
Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что с севера и юга от Авдеевки враг пытается оцепить город
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Ситуация настолько сложна, что даже обстрелы не успеваем считать. Враг всю ночь гнал по городу, по позициям ВСУ вокруг города. Происходят танковые, минометные и артиллерийские обстрелы. По несколько раз в день происходят вражеские авианалеты и ракетные удары", - отметил Барабаш.
По его словам, в течение суток совершаются десятки штурмовых действий со стороны врага.
"В промзону противник не идет в лобовую, пробить промзону они не могут. С юга и севера от города враг пытается развивать тактику по окружению города", - подчеркнул Барабаш.
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