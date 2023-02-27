Враг пытается оцепить Авдеевку, - начальник городской ВА

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ситуация настолько сложна, что даже обстрелы не успеваем считать. Враг всю ночь гнал по городу, по позициям ВСУ вокруг города. Происходят танковые, минометные и артиллерийские обстрелы. По несколько раз в день происходят вражеские авианалеты и ракетные удары", - отметил Барабаш.

По его словам, в течение суток совершаются десятки штурмовых действий со стороны врага.

"В промзону противник не идет в лобовую, пробить промзону они не могут. С юга и севера от города враг пытается развивать тактику по окружению города", - подчеркнул Барабаш.