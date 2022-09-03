Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Самый горячий район - это Север Харьковщины. Враг постоянно пытается отрезать Харьков и Харьковщину от Центральной Украины, перерезать основную артерию на Полтавском направлении, но врагу это не удается", - подчеркнул Васильчук.

По его словам, на Юге Харьковщины противник менее активен.

"Недавно враг там пытался вести наступление, получил по зубам и откатился назад", - заметил Васильчук.

Войска РФ в ночь на 2 сентября обстреляли Холодногорский район Харькова , повреждены четыре автомобиля и два инфраструктурных объекта

По состоянию на утро 3 августа российские оккупанты в Донецкой области не вели активных наступательных действий на большинстве направлений.

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