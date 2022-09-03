Враг пытается отрезать северную часть Харьковщины, но ВСУ отбивают атаки, - командир взвода ТрО ВСУ Васильчук
Командир взвода ТрО ВСУ Вадим Васильчук рассказал, что ВСУ отбивают утренние, вечерние, дневные и ночные вражеские атаки на Харьковщине
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Самый горячий район - это Север Харьковщины. Враг постоянно пытается отрезать Харьков и Харьковщину от Центральной Украины, перерезать основную артерию на Полтавском направлении, но врагу это не удается", - подчеркнул Васильчук.
По его словам, на Юге Харьковщины противник менее активен.
"Недавно враг там пытался вести наступление, получил по зубам и откатился назад", - заметил Васильчук.
- Войска РФ в ночь на 2 сентября обстреляли Холодногорский район Харькова , повреждены четыре автомобиля и два инфраструктурных объекта
- По состоянию на утро 3 августа российские оккупанты в Донецкой области не вели активных наступательных действий на большинстве направлений.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.43
Покупка 39.43Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.29Продажа 40.31
- Актуальное
- Важное