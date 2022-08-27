Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"23 августа украинские защитники отвоевали стратегические высоты на Изюмском направлении и враг пытается отразить их. Враг использует танки, артиллерию, авиацию. Мы отражаем вражеские атаки, а также строим на позициях фортификационные сооружения", - подчеркнул Сабий.

По его словам, принцип в этой войне таков - чем глубже зарылись, тем больше шансов отстоять нашу землю.

"Враг пытается выбить нас с позиций. Высоты, которые мы отразили, не дают возможности врагу пойти в наступление. Тем более, мы имеем возможность вытеснять их в Изюм. Скоро сезон дождей и специфика почвы в регионе такова - как только влажная, то техника не может пройти. К сезону дождей враг пытается хоть что-то получить и хоть немного продвинуться", - заметил Сабий.

Военный эксперт Анатолий Кравчук отметил, что на Изюмском направлении ВСУ отражают оккупированные территории

ВСУ отразили наступление врага на Харьковском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb