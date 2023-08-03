Враг пытается окружить Авдеевку, прибегая к "мясным" штурмам, - Легион Свободы
Боец Легиона Свободы майор МВД Максим Морозов (Лютый) отметил, что захватчики пытаются перерезать дорогу к Авдеевке
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Продолжаются тяжелые штурмовые действия со стороны врага. С юга и севера от Авдеевки враг пытается оцепить город. Перерезать единственную дорогу, ведущую в город. Противник применяет авиацию, авиаудары происходят ежедневно. Чрезвычайно мощно захватчики бьют по Авдеевскому коксохимическому заводу, пытаются сровнять его с землей. Сильно бьют по Авдеевской РЕМ-зоне", - подчеркнул Морозов.
По его словам, агрессор применяет авиаудары по хутору Ласточкино, расположенному к югу от Авдеевки.
"Захватив Ласточкино, они могут выйти на дорогу к Авдеевке и перерезать ее. Также враг пытается зайти с севера через Степное на Бердичи. Перерезав дорогу, они могут сказать, что Авдеевка окружена. Атаки со стороны врага бывают разной интенсивности. В этих атаках может быть привлечено от 15 российских солдат и до "мясных" штурмов, в которых принимают участие до 300 бойцов и 20 единиц техники", - подчеркнул Морозов.
- 2 августа стало известно, что Силы обороны выбили российских оккупантов с позиций возле Авдеевки в Донецкой области.
- Потери России в полномасштабной войне против Украины достигли 247 850 военных. На фронте в течение 2 августа между Силами обороны Украины и российским войском произошло 44 боестолкновения.
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