Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Бахмут они взять не могут, они пытаются его обойти, но это не значит, что им это удастся. Они пытаются обойти город с севера, удерживая наши войска вдоль естественных рубежей обороны – это река Бахмутка, на ней начинается Соледарь. Эта точка в районе Соли до сих пор под контролем украинских войск. Это направление удерживается ВСУ", - отметил Свитан.

Военный эксперт также добавил, что возле Бахмута расположена одна из трасс, питающая город со стороны Константиновки. Россияне пытаются выйти на эту трассу и перерезать ее, но в районе Клещиевки враг был остановлен.

"Проблем в ближайшее время, как минимум в течение месяца, у украинских войск не будет. Направления прогнозируемы, где враг может путем живой силы начать наступательные действия. Эти направления понятны - с юга, со стороны Гуляйполя и Угледара, россияне могут пытаться выйти в сторону Курахового и Покровска, или с севера придавить нашу группировку в районе Купянска и Сватового.Более, исходя из тех сил и средств, которые имеют россияне, враг не сможет выполнить ни одну боевую задачу", - подчеркнул Свитан.

Накануне разведка Британии предположила , что украинские военные, вероятно, отошли на новые оборонительные позиции к западу от Соледара.

По оценкам американской разведки, в районе украинских городов Соледар и Бахмут продолжаются жестокие бои, однако у россиян нет полного контроля над ни одним из этих населенных пунктов.

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