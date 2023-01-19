Враг пытается обойти Бахмут, но это не значит, что им это удастся, – военный эксперт Свитан
Военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины в запасе Роман Свитан отметил, что возле Бахмута враг забрасывает своими телами позиции ВСУ
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Бахмут они взять не могут, они пытаются его обойти, но это не значит, что им это удастся. Они пытаются обойти город с севера, удерживая наши войска вдоль естественных рубежей обороны – это река Бахмутка, на ней начинается Соледарь. Эта точка в районе Соли до сих пор под контролем украинских войск. Это направление удерживается ВСУ", - отметил Свитан.
Военный эксперт также добавил, что возле Бахмута расположена одна из трасс, питающая город со стороны Константиновки. Россияне пытаются выйти на эту трассу и перерезать ее, но в районе Клещиевки враг был остановлен.
"Проблем в ближайшее время, как минимум в течение месяца, у украинских войск не будет. Направления прогнозируемы, где враг может путем живой силы начать наступательные действия. Эти направления понятны - с юга, со стороны Гуляйполя и Угледара, россияне могут пытаться выйти в сторону Курахового и Покровска, или с севера придавить нашу группировку в районе Купянска и Сватового.Более, исходя из тех сил и средств, которые имеют россияне, враг не сможет выполнить ни одну боевую задачу", - подчеркнул Свитан.
- Накануне разведка Британии предположила , что украинские военные, вероятно, отошли на новые оборонительные позиции к западу от Соледара.
- По оценкам американской разведки, в районе украинских городов Соледар и Бахмут продолжаются жестокие бои, однако у россиян нет полного контроля над ни одним из этих населенных пунктов.
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