Враг пытается обеспечить обход Бахмута, который держит фронтальные атаки, - Згурец

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Бахмут и Соледар - это два участка фронта, которые остаются самыми горячими. Туда будет отправлено подкрепление ВСУ, чтобы не допустить продвижения противника вглубь нашей территории. Отразить атаки врага, регулярные и изнурительные. Стабилизировать ситуацию вокруг Соледара. Соледар, Яковлевка, Подгородное расположены севернее Бахмута и являются направлением, где враг пытается обеспечить обход Бахмута, который выдерживает фронтальные атаки", - пояснил Згурец.

По словам эксперта, боевые действия продолжаются также в зоне Клещеевки, где враг тоже пытается с юга Донетчины пробить оборону ВСУ.

"Все эти направления обхода направлены врагом на то, чтобы выйти на пути обеспечения. Но эти пути расположены значительно дальше, чем Соледар и Клещеевка. Вряд ли можно говорить о перспективе окружения Бахмута врагом. Противник бросает на Бахмут все имеющиеся у него ресурсы. Враг перекинул боеприпасы и артсистемы в Бахмут, чтобы обеспечить плотность артиллерийских обстрелов", - добавил Згурец.

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