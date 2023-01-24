Враг пытается насытить силами Купянское направление, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что россияне пытаются создать угрозу с севера
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Луганщина является одним из направлений для продвижения ВСУ. В глубину Луганщины, по скоплению российской техники и складов, производились удары нашими дальнобойными системами. Эта динамика создает напряжение российским войскам, но россияне не готовы отходить с позиций. В зоне Купянска, используя поставки из Троицкого, враг пытается максимально насытить этот участок фронта своими силами и не исключается проведение российских контрнаступательных действий по этим направлениям", - отметил Згурец.
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express также добавил, что ожидаемые направления действий российской армии в ближайшие два месяца – это Донецкое и Луганское направления и попытки россиян создать угрозу с севера, из зоны Купянска.
"Поэтому сейчас туда перебрасываются значительные группировки российских сил. Подразделения, которые готовились в Беларуси, сейчас тоже перебрасываются на границы Луганщины, чтобы иметь резерв сил", - добавил Згурец.
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