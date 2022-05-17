Враг пытается наступать вдоль всей линии столкновения на Донецком направлении: обстреливает населенные пункты ракетами и артиллерией
На Донецком направлении оккупанты предпринимают попытки наступления вдоль всей линии столкновения, обстреливают ракетами Бахмут, Клиново, Соледар и Волчеяровку
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
По словам Генштаба, в районах Бахмута, Клинового, Соледара и Волчоярки противник нанес ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35, а также проводил воздушную разведку с помощью БПЛА "Орлан-10".
На Бахмутском направлении российские войска пытались прорвать оборону ВСУ, но безуспешно. Еще одной неудачной попыткой было наступление на Марьинку. На Авдеевском направлении враг хотел взять под контроль участки дороги Новобахмутовка - Новоселовка Вторая, однако успеха не имел.
На Северодонецком направлении оккупанты пытаются вести наступление в направлении населенных пунктов Боровеньки и Северодонецк с помощью артиллерии. На Славянском направлении враг перегруппировывается и делает безуспешные попытки занять более удобные позиции в районе населенного пункта Довгенькое.
В Харьковской области враг продолжает артобстрелы позиций ВСУ и удерживает уже занятые позиции.
Как отмечают в Генштабе, угроза ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси сохраняется. Между тем, корабельные группировки противника в акватории Черного и Азовского морей продолжают блокировать гражданское судоходство.
-
Министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин считает, что президент России Владимир Путин дожмет белорусского диктатора Лукашенко, поэтому стоит ожидать провокаций на белорусско-польской границе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.43
Покупка 31.43Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.66Продажа 33.38
- Актуальное
- Важное