Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

По словам Генштаба, в районах Бахмута, Клинового, Соледара и Волчоярки противник нанес ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35, а также проводил воздушную разведку с помощью БПЛА "Орлан-10".

На Бахмутском направлении российские войска пытались прорвать оборону ВСУ, но безуспешно. Еще одной неудачной попыткой было наступление на Марьинку. На Авдеевском направлении враг хотел взять под контроль участки дороги Новобахмутовка - Новоселовка Вторая, однако успеха не имел.

На Северодонецком направлении оккупанты пытаются вести наступление в направлении населенных пунктов Боровеньки и Северодонецк с помощью артиллерии. На Славянском направлении враг перегруппировывается и делает безуспешные попытки занять более удобные позиции в районе населенного пункта Довгенькое.

В Харьковской области враг продолжает артобстрелы позиций ВСУ и удерживает уже занятые позиции.

Как отмечают в Генштабе, угроза ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси сохраняется. Между тем, корабельные группировки противника в акватории Черного и Азовского морей продолжают блокировать гражданское судоходство.

Министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин считает, что президент России Владимир Путин дожмет белорусского диктатора Лукашенко, поэтому стоит ожидать провокаций на белорусско-польской границе.

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