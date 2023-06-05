Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Если говорить о нагрузке на украинскую ПВО, то есть точные цифры от Воздушных сил ВСУ: за май противник выпустил по Украине 185 ракет, из которых уничтожено 154 и 381 дрон, из них ликвидировано 342. То есть под 90% результат уничтожения дронов, по ракетах показатель несколько меньше. Если объединить эти цифры с предварительной статистикой Воздушных сил, то с 1 сентября прошлого года до начала июня 2023 следует отметить, что по Украине было выпущено около 1050 ракет различных типов и примерно 1200 дронов", - проинформировал военный эксперт.

Валерий Рябых отметил, что происходит очень мощная нагрузка на ПВО Украины. Например, можно счесть, что для уничтожения одной вражеской ракеты как правило выпускается две ракеты ПВО.

"Есть основные составляющие действенности нашей ПВО. Первое – мастерство украинских военнослужащих и грамотное построение ПВО. Второе – постоянное поддержание наших партнеров. Весь этот период основные партнерские программы поддержки были направлены именно на усиление нашей противовоздушной обороны. Даже в последних пакетах военной помощи основная составляющая – ракеты к системам ПВО Можем говорить об обеспечении партнерами устойчивости украинской ПВО, которую постоянно прощупывает враг с целью ее пробить.Речь идет в игру на истощение. никаких шансов", - подытожил Рябых.