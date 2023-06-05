Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Враг пытается мощно нагружать украинскую ПВО, идет игра на истощение, - военный эксперт Рябых
Эксклюзив

Враг пытается мощно нагружать украинскую ПВО, идет игра на истощение, - военный эксперт Рябых

5 июня, 2023 понедельник
17:09
Война с Россией

Валерий Рябых, военный эксперт Defense Express, отметил, что с 1 сентября прошлого года до начала июня 2023 года по Украине противник выпустил около 1050 ракет разных типов и примерно 1200 дронов

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Если говорить о нагрузке на украинскую ПВО, то есть точные цифры от Воздушных сил ВСУ: за май противник выпустил по Украине 185 ракет, из которых уничтожено 154 и 381 дрон, из них ликвидировано 342. То есть под 90% результат уничтожения дронов, по ракетах показатель несколько меньше. Если объединить эти цифры с предварительной статистикой Воздушных сил, то с 1 сентября прошлого года до начала июня 2023 следует отметить, что по Украине было выпущено около 1050 ракет различных типов и примерно 1200 дронов", - проинформировал военный эксперт.

Валерий Рябых отметил, что происходит очень мощная нагрузка на ПВО Украины. Например, можно счесть, что для уничтожения одной вражеской ракеты как правило выпускается две ракеты ПВО.

"Есть основные составляющие действенности нашей ПВО. Первое – мастерство украинских военнослужащих и грамотное построение ПВО. Второе – постоянное поддержание наших партнеров. Весь этот период основные партнерские программы поддержки были направлены именно на усиление нашей противовоздушной обороны. Даже в последних пакетах военной помощи основная составляющая – ракеты к системам ПВО Можем говорить об обеспечении партнерами устойчивости украинской ПВО, которую постоянно прощупывает враг с целью ее пробить.Речь идет в игру на истощение. никаких шансов", - подытожил Рябых.

Украина
Россия
военные силы Украины
Читайте также:
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
4 июня, 2023 воскресенье
Игнат: Две ракеты попали в оперативный аэродром возле Кропивницкого
легіон "Свобода Росії"
4 июня, 2023 воскресенье
Российские добровольцы назначили встречу губернатору Белгородщины
москва, кремль
Автор Антин Борковский
4 июня, 2023 воскресенье
Очень скоро все люди узнают, как уязвима Россия, - полковник Грант
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.84
    Покупка 36.84
    Продажа 37.42
  • EUR
    Покупка 39.63
    Продажа 40.49
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
5 июня
17:54
Журналиста Vesti.ua задержали по подозрению в растлении несовершеннолетних парней, редакция заявила о его увольнении
17:52
Украина хорошо подготовлена к контрнаступлению, однако еще рано говорить о результатах, - генерал Милли
17:40
Обновлено
Легион "Свобода России" предлагает ЧВК Вагнера обменять несколько пленных россиян на командира 72-й бригады ВС РФ, Пригожин ответил
17:33
Эксклюзив
Один из вариантов разрешения конфликта в Косово - отдать сербские районы Белграда, - эксперт-балканистка Гелетий
17:33
Охраннику киевской поликлиники, не открывшему укрытие, готовят подозрение за распространение коммунистической символики
17:25
Маляр рассказала о ходе наступления ВСУ и успехе на Бахмутском направлении
17:15
украина
В Украине постоянно проживают 29 млн человек, – Институт будущего
17:08
Обновлено
Бельгия начала расследование возможного использования переданного Украине оружия на территории РФ, ГУР прокомментировало
16:48
Синегубов допустил возможность принудительной эвакуации жителей приграничья в Харьковской области
16:31
КМВА назвала количество враждебных целей, сбитых украинским ПВО над Киевом в мае
16:10
Эксклюзив
Оккупанты будут оборонять Чонгарский полуостров до последнего, - политолог Молчанов
16:07
OPINION
Почему Украина – не Израиль
16:06
В результате войны РФ в Украине пострадали 1520 объектов культурной инфраструктуры
16:02
Эксклюзив
В Мариуполе оккупанты забирают лучших врачей в военный госпиталь, оставляя гражданских без медпомощи, - Андрющенко
15:53
Агенты ФСБ на ВТО пытаются выявлять патриотов Украины: говорят об оккупации, расспрашивают знакомых
15:36
В МИД РФ заявили, что не видят перспектив продления "зернового соглашения"
15:13
Россияне сбросили авиабомбы на Торецк: ранены трое гражданских и трое полицейских
15:08
Зенитная установка, мины и более 10 тонн боеприпасов: в Харьковской области нашли тайник россиян
15:01
Эксклюзив
Поток эвакуируемых людей увеличился, - глава Купянского РВА
14:50
В РФ по радио запустили экстренное "обращение" Путина о нападении Украины и всеобщей мобилизации
14:33
Эксклюзив
санкции против рф
Изоляция России становится ключевой стратегией Запада по отношению к Москве, - Климкин
14:28
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:27
Владислав Трубицын
ВАКС объявил в международный розыск подозреваемого в коррупции депутата Киевсовета Трубицына
14:11
Германия может пересмотреть позицию по поставкам истребителей Украине, - Писториус
14:04
В Еврокомиссии просят компании маркировать весь контент, произведенный искусственным интеллектом
14:04
OPINION
О "торте" нашей Победы
14:02
НБУ опроверг информацию о сборе данных обо всех платежах украинцев
13:42
Из-за заминирования и войны аграрии не могут использовать около 7 млн га земли
13:34
Идею создания спецтрибунала для россиян поддержали 38 стран, - Офис президента
13:29
Атака дронов на Кремль была совершена украинскими агентами с территории РФ, - CNN
13:22
В Херсоне разоблачили коллаборанта, охранявшего российскую застенку для участников движения сопротивления
13:04
РФ переводит политзаключенных из Крыма в тайный СИЗО в Чонгаре в Херсонской области, – Лубинец
12:52
Определились пять представителей Украины в еврокубках в сезоне 2023/24
12:50
Обновлено
Враг атаковал из авиации Берислав на Херсонщине: ранены два человека, повреждены предприятие и около 20 домов
12:39
Еврокомиссия планирует продлить запрет на импорт агропродукции из Украины до 15 сентября
12:34
Hubble сфотографировал медузообразную галактику на расстоянии более 700 млн световых лет от Земли
12:33
Резников сказал, при каком условии Украина готова принять Китай как посредника в переговорах с РФ
12:20
"Щедрик" покажут в Варшаве на благотворительном фестивале Open Air Ukrainian Film
12:18
В Украине началась дополнительная регистрация на участие в Национальном мультипредметном тесте
12:16
Резников заявил, что Украина не будет применять F-16 во время летнего контрнаступления
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV