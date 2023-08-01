Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Продолжаются ожесточенные бои на юге и севере от города. Все вражеские попытки штурмовых действий и активностей вокруг Авдеевки заканчиваются ничем. Успеха у них нет, только теряют личный состав и технику. Ситуация напряженная, но контролируемая. Никаких потерь позиций у нас нет. Ребятам тяжело, но будем оттеснять врага от города", – подчеркнул Барабаш.

По его словам, утром враг бил по центральной части Авдеевки из двух танков почти 40 минут.

"За сутки враг совершил 18 массированных обстрелов. Таким образом, враг пытается компенсировать свои неудачи на передовой обстрелами по Авдеевке и позициям ВСУ. За минувшие сутки произошло более 200 обстрелов позиций ВСУ", - отметил Барабаш.

Потери России в полномасштабной войне против Украины уже достигли 246 690 солдат. ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах











