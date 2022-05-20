Враг пытается из Бахмута создать вторую Попасную, - боец ТРО Шведов
Виталий Шведов, боец ТРО Луганщины, депутат Лисичанского горсовета рассказал, что враг активизируется в направлении Бахмута, продолжаются постоянные авиационные и ракетные обстрелы городов и поселков Луганщины
Об этом он сообщил в эфире Еспресо.
Депутат горсовета отметил, что в регионе российские войска постоянно передвигаются и сейчас создают активность в направлении отдельных городов Луганской области.
"Враг подходит максимально близко к Бахмуту и пытается выйти на трассу, чтобы закрепиться по всей длине дороги от Лисичанска до Бахмута . Движение противника идет в сторону поселков Бахмутское, Берестово, также в направлении Камышеваха, чтобы выйти поближе к нефтеперерабатывающему заводу, к Белогоровке. действия наблюдаются, как раз по реке , и они не исключают мысли по новому форсированию, поэтому активность только растет.
Боец ТРО рассказал, что противник очень много использует авиации, авиационные удары идут самолетами и вертолетами, немало и ракетных ударов. Соответственно, нужна не только дальнобойная артиллерия и системы залпового огня, но и противовоздушные системы, чтобы позволили закрывать небо и сохранять жизнь военных и гражданских.
Депутат горсовета Лисичанска отметил: "Ситуацию на Луганщине и Донетчине постоянно не дооценивают, потому что здесь война идет не мест. На этих территориях много предателей и ссыльных, у врага есть поддержка. Россия воюет девятый год и имеет здесь постоянный контингент, который находится на местах и знает территорию.Также они обстреляны, это не резервисты или призывники, которые не знали территории и двигались колоннами по центру Украины, как на параде.К тому же у них короткая логистика в этом регионе, есть склады и резервы на границе, из которых постоянно подвозятся боекомплекты, продовольственные запасы".
Виталий Шведов добавил, что ситуация в Донецкой и Луганщине отличается тем, что длительное базирование противника на этих территориях имеет особенности в ходе боевых действий.
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