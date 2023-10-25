Враг пытается дистанционно минировать район зернового коридора в Черном море, - Гуменюк

Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, капитан первого ранга Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Еспресо".

"За минувшие сутки в воздухе Херсонской области и Одесчины был зафиксирован сброс свыше 35 средств воздушного поражения. Речь идет об управляемых авиабомбах, ракетах воздушного базирования и неизвестных взрывных устройствах, которые враг пристраивает в Черное море вдоль функционирования гуманитарного коридора. Террор врага продолжается повсюду: в воздухе, на суше и на море", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, управляемые авиабомбы направляются на расстояние 50-60 км. То есть, сами самолеты не приближаются, они выпускают управляемые авиабомбы.

"Если вспомнить что остров Змеиный это Одесчина, то можно утверждать что и по Одесчине тоже это происходит. Территориальное море вокруг острова это тоже Одесчина. Кроме того, враг пытается с таких самолетов тактической авиации сбрасывать пока неизвестные нам, но очевидно взрывные устройства или предметы, которые могут быть донными минами, и, попадая в воду, представляют собой дополнительную опасность", - подчеркнула Гуменюк.

Поскольку море и так заминировано, управляемые авиабомбы могли вызывать взрывы и дополнительную детонацию мин, попавших в зону действия взрывной волны, ведь они невероятно чувствительны. Место нахождения этих мин меняется, поскольку они срываются со своих креплений и свободно дрейфуют в водном пространстве. Но Силы обороны обеспечивают безопасность функционирования гуманитарного коридора в Черном море и поэтому судоходы продолжают доверять Украине как ответственному морскому государству.

Капитан первого ранга рассказала об оперативной обстановке на линии фронта. Она отметила, что сейчас на юге проходит напряженная операция, связанная с активностью врага в воздухе и результативной контрбатарейной борьбой ВСУ по левому берегу.

"ВСУ уничтожают потенциал врага. За минувшие сутки более 80 оккупантов уничтожено, более 20 артиллерийских орудий, три реактивных системы залпового огня, танк, лодка и 10 единиц автобронетанковой техники. Уничтожен беспилотный летательный аппарат типа "Орлан". Это говорит о том, что враг не только наносит удары, но и собирает информацию для дальнейшего развития боевых событий", - резюмировала Гуменюк.