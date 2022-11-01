Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В районе Белогоровки и Кременной враг пытается давить. Возле Сватово ВСУ наступают. Враг пытается давить через Белогоровку на Северск и Соледар, но украинские защитники уверенно держат оборону. Белогоровка под контролем ВСУ. Ситуация сложная, но контролируемая", - отметил Власенко.

По его словам, за последние дни линия фронта в Луганской области стабилизировалась.

"Была информация, что оккупанты взорвали два моста в районе Кременной и населенного пункта Краснореченское. Краснореченское расположено в яме и это не самое перспективное направление для движения ВСУ вперед. Задачи наши ребята понимают. Сейчас нам интересны Сватово и Кременная", - подчеркнул Власенко.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина освободит Крым и все оккупированные РФ территории к лету 2023 года

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