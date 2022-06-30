Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".



Боец ТрО рассказал, что ситуация остается стабильно критической.



"Глобально ничего не изменилось. Ночью были авиаудары, враг пытался взять вблизи Авдеевского направления несколько сел, но без успеха. Собственно, штурмы поселков и авиаудары происходят постоянно. Снова гонят волнами по всему чему можно: по заводу, по жилым кварталам. Одним словом, без существенных изменений", - заметил Фирсов.

27 июня Генштаб ВСУ сообщал , что вражеский ракетно-авиационный удар зафиксирован по населенному пункту Авдеевка, также противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Красногоровка, Веселое, Угледар, Шевченко, Причистовка, Марьинка и Павловка

28 июня Генштаб ВСУ передавал, что враг совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Водяное, Авдеевка, Катериновка, Комар, Щербаки, Зеленый Гай и Новоданиловка

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