Враг пытается активизировать воздушную разведку в Одесской области, высока угроза ракетных ударов, - пресс-секретарь ОВА
Российские войска в Одесской области активизировали воздушную разведку, из-за кораблей-ракетоносцев в Черном море есть угроза ракетных ударов
Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в телеграме.
По сообщению спикера ОВА, ночь в городе и области прошла без обстрелов, однако высока вероятность поражения ракетами с вражеских кораблей в Черном море.
"Ночь в Одессе и области прошла без сигналов воздушной тревоги и обстрелов... Снова в Черном море есть корабли-ракетоносцы... вероятность нанесения ракетных ударов остается очень высокой", - отметил Братчук.
Также Братчук сообщил, что россияне пытаются активизировать воздушную разведку, у украинских военных есть успехи, про которые пока не разглашают.
"У наших военных есть успехи, о которых более подробно сообщим позже. Пусть наши войска закрепляются и продолжают свою работу, а мы не мешаем и не давим информационно", - сказал он.
В ОВА предупреждают, что за сотрудничество с российскими оккупантами будет суровое наказание.
"Также в Одесской области продолжается контрдиверсионная операция. Есть снова задержанные люди, которые пошли на сотрудничество с врагом... Каждый предатель и каждый враг будет наказан", - добавил он.
Спикер ОВА напомнил, что посещать пляжи и купаться в море запрещено, поскольку все заминировано.
"Я напоминаю, что нужно соблюдать правила, не посещать пляжи и наше Черноморское побережье, а также не купаться в море... Берегите себя и свою жизнь. Все заминировано, купаться будем после победы. Не забывайте также о том, что вражеские мины выносит на берег", - предупредил Братчук.
- Ранее сообщалось, что от российского удара в Одесской области пострадал склад.
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