Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в телеграме.

По сообщению спикера ОВА, ночь в городе и области прошла без обстрелов, однако высока вероятность поражения ракетами с вражеских кораблей в Черном море.

"Ночь в Одессе и области прошла без сигналов воздушной тревоги и обстрелов... Снова в Черном море есть корабли-ракетоносцы... вероятность нанесения ракетных ударов остается очень высокой", - отметил Братчук.

Также Братчук сообщил, что россияне пытаются активизировать воздушную разведку, у украинских военных есть успехи, про которые пока не разглашают.

"У наших военных есть успехи, о которых более подробно сообщим позже. Пусть наши войска закрепляются и продолжают свою работу, а мы не мешаем и не давим информационно", - сказал он.

В ОВА предупреждают, что за сотрудничество с российскими оккупантами будет суровое наказание.

"Также в Одесской области продолжается контрдиверсионная операция. Есть снова задержанные люди, которые пошли на сотрудничество с врагом... Каждый предатель и каждый враг будет наказан", - добавил он.

Спикер ОВА напомнил, что посещать пляжи и купаться в море запрещено, поскольку все заминировано.

"Я напоминаю, что нужно соблюдать правила, не посещать пляжи и наше Черноморское побережье, а также не купаться в море... Берегите себя и свою жизнь. Все заминировано, купаться будем после победы. Не забывайте также о том, что вражеские мины выносит на берег", - предупредил Братчук.

Ранее сообщалось, что от российского удара в Одесской области пострадал склад.

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