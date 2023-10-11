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Аналитика

Враг проводил наступательные операции на нескольких направлениях: ситуация в горячих точках. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
11 октября, 2023 среда
20:38
Статьи Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

Сейчас на линии фронта особенно жарко. Вокруг Авдеевки разворачиваются активные боевые действия. Буквально два последних дня были чрезвычайно сложными и тяжелыми для наших защитников. Враг проводил наступательные операции с нескольких направлений на саму Авдеевку

За прошедшие сутки, как было сказано в сводке Генштаба, было 108 боевых столкновений. Существенно выросли вражеские потери, было уничтожено 820 врагов, что отражает активность боевых действий, в том числе на разных направлениях, особенно вокруг Авдеевки.

Авдіївка

Ситуация на фронте

Максим Морозов, Лютый, майор МВД, офицер "Легиона Свободы" сообщил, что число наступавших оккупантов измерялось сотнями и батальонами, а количество вражеской техники - десятками. Авдеевка и окрестные села подвергались очень сильным авиаударам.

"Ситуация с передачей новых систем ПВО, и особенно БК чрезвычайно важна. Как минимум десяток авиаударов происходит по самому городу и огромное количество этих авиаударов - по позициям ВСУ", - отметил Морозов в разговоре со мной.

Оккупанты готовились к массированному наступлению. По линии фронта до 2 тыс. окупантов бежали в атаку, но достичь целей им так и не удалось в Авдеевке. Кстати офицер "Легиона Свободы" подтвердил сбитие двух воздушных целей над Авдеевкой, одна из которых - вертолет.

Возле Авдеевского коксохимического завода есть несколько естественных высот, за которые враг вчера вел очень жестокие бои, но был отбит и не достиг цели. Если враг будет контролировать некоторые высоты, которые находятся у Авдеевского коксохима, то сама Авдеевка и этот завод будут находиться у них как на ладони.

"Оккупанты были отбиты титаническим трудом бригад и батальонов, оборонявших с севера и юга Авдеевку. И одна из этих бригад, а именно 110-я, смогла отстоять высоты у коксохима и не допустить захвата РФ этих господствующих высот", - резюмировал Морозов.

Артиллерия ВСУ

С работой артиллерии ВСУ все хорошо, она видна по количеству горящей вражеской техники. Всем известно о прекрасной работе операторов БПЛА как FPV, так и разведывательных БПЛА, которые предоставляют информацию и корректируют. По факту точных попаданий, количеству уничтоженной техники врага, а она измеряется десятками, наша артиллерия работает эффективно.

Украинский НИИ оборонных технологий: продукция и ключевые разработки

Успехи и темпы наших войск в наступлении зависят также от саперов, особенно когда мы говорим о Запорожском фронте, о юге. Саперы сейчас идут в первых рядах, разминируя участки, по которым позже идут наши штурмовые подразделения. С одной стороны, сапер – это навыки, а с другой – это соответствующее оснащение, которое позволяет эффективно выполнять функциональные обязанности. Чем лучше это снаряжение, тем быстрее сапер может обезвреживать мины.

Антон Семенов, директор ООО "Украинский Научно-Опытный Институт Оборонных Технологий", рассказал об уникальности производства комплектов для разминирования.

"За основу мы взяли уже существующий натовский набор. К сожалению, он не соответствует реалиям и в условиях этой войны им пользоваться опасно, потому что оккупанты используют мины и ВМП, изменяя их свойства. То есть весь этот набор предполагает специальную систему маркировки таким образом, чтобы это было безопасно. В комплексе есть наличие щупа, который не магнитит, не металлический, не реагирует на любой металл. Поэтому когда сапер работает с ним, используя металлоискатель или миноискатель, можно работать на полную мощность и это будет безопасно непосредственно для оператора ", – объяснил Семенов.

То есть есть целый набор, который включает щупы, светящуюся ночью систему маркировки, кошку, которая разработана таким образом, что ее очень безопасно забросить вперед для того, чтобы снять растяжки из положения лежа на 120-150 метров вперед безопасно.

В условиях оперативного заминирования, в условиях ведения боевых действий, когда необходимо идти вперед и делать проходы для штурмовых групп, эта вещь очень нужна. В настоящее время есть положительные отзывы от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, от Национальной Гвардии Украины и Государственной пограничной службы.

"Сейчас мы находимся в процессе окончания оформления технической документации, для того чтобы это изделие было поставлено в ряды ВСУ и Сил обороны Украины", - резюмировал директор ООО "Украинский Научно-Исследовательский Институт Оборонных Технологий".

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