Враг провалил свой план взятия Авдеевки в окружение, - начальник МВА
Виталий Барабаш, начальник Авдеевской городской военной администрации, отметил, что противник понес потери в несколько тысяч личного состава за дни боевых обострений под Авдеевкой
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Ситуация коренным образом не изменилась, как лупил противник, так и лупит. Враг пытается все-таки штурмовать позиции на юге и севере города. Несколько уменьшились вражеские темпы, стало меньше обстрелов по территории громады в последние двое суток. По сводкам Генштаба ВСУ видим, что суммарное количество штурмовых действий армии РФ уменьшилось, соответственно, меньше активности противника и на нашем направлении", - прокомментировал начальник Авдеевской городской военной администрации.
Виталий Барабаш предположил, что, возможно, враг выдыхается или уже выдохся . Ибо за первые дни этого обострения захватчики сразу очень активно пошли, надеясь на скорый результат, но у них ничего не получилось.
"И как следствие, когда в эти первые дни противник шел большими силами техники и личного состава, конечно, понес и большие потери. Когда общаюсь с нашими ребятами, они называют разные цифры по поводу потерь врага. Однозначно, это несколько тысяч. Судя по всему, наши бойцы также это говорят, что уже две вражеские бригады перемололи, а это уже, наверное, зашла третья бригада, есть перехваты, есть пленные, которые говорят, что уже не хотят уходить, потому что много у них работает заградотрядов. То, что враг провалился с взятием в кольцо Авдеевки, – это однозначно, - резюмировал Барабаш.
-
11 октября в Институте изучения войны отметили, что российская оккупационная армия активизировала наступление вокруг Авдеевки Донецкой области. Город почти 10 лет является прифронтовым, и теперь оккупанты пытаются взять его в кольцо.
-
Генштаб сообщил , что на Авдеевском направлении ВСУ отбили 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 8 атак в районах восточнее Степного и юго-восточнее Северного Донецкой области.
-
Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил , что российские террористы бросили до 2 тыс. личного состава для массированного наступления в районе Авдеевки.
-
12 октября эксперты Институт изучения войны (ISW) назвали подлинные причины наступления россиян на Авдеевку.
-
Виталий Барабаш также отметил , что противник предпринимает попытки сосредоточиться к северу от города, проводит безуспешные штурмовые действия.
-
13 октября стало известно, что за три дня российские войска захватили 4,52 квадратных километра территории на разных направлениях возле Авдеевки. Оккупанты несут значительные потери в технике и живой силе.
-
15 сентября оккупанты на Авдеевском направлении при поддержке авиации вели безуспешные штурмовые действия в районах Авдеевки, Керамика, Степного, Тоненького и Северного Донецкой области.
-
16 октября в отчете Института изучения войны отметили, что попытки наступления РФ под Авдеевкой замедлились , у оккупантов многочисленные потери солдат и техники.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.37 Покупка 37.37Продажа 38.08
- EUR Покупка 39.63Продажа 40.67
- Актуальное
- Важное