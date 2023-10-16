Враг провалил свой план взятия Авдеевки в окружение, - начальник МВА

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Ситуация коренным образом не изменилась, как лупил противник, так и лупит. Враг пытается все-таки штурмовать позиции на юге и севере города. Несколько уменьшились вражеские темпы, стало меньше обстрелов по территории громады в последние двое суток. По сводкам Генштаба ВСУ видим, что суммарное количество штурмовых действий армии РФ уменьшилось, соответственно, меньше активности противника и на нашем направлении", - прокомментировал начальник Авдеевской городской военной администрации.

Виталий Барабаш предположил, что, возможно, враг выдыхается или уже выдохся . Ибо за первые дни этого обострения захватчики сразу очень активно пошли, надеясь на скорый результат, но у них ничего не получилось.

"И как следствие, когда в эти первые дни противник шел большими силами техники и личного состава, конечно, понес и большие потери. Когда общаюсь с нашими ребятами, они называют разные цифры по поводу потерь врага. Однозначно, это несколько тысяч. Судя по всему, наши бойцы также это говорят, что уже две вражеские бригады перемололи, а это уже, наверное, зашла третья бригада, есть перехваты, есть пленные, которые говорят, что уже не хотят уходить, потому что много у них работает заградотрядов. То, что враг провалился с взятием в кольцо Авдеевки, – это однозначно, - резюмировал Барабаш.