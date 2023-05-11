"Враг просто вводит нас в заблуждение": Маляр о жалобах окупантов под Бахмутом на нехватку боеприпасов
Любая информация военного характера во время войны – это оружие. Ею воюют, а не информируют. Итак, враг просто вводит нас в заблуждение в своих военных целях
Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.
"Враг просто вводит нас в заблуждение в своих военных целях. Они способны общаться между собой по телефонам, а не из-за обнародования видео и аудио обращений в соцсетях", — заявила она.
Также отмечает, что количество российских обстрелов на Бахмутском и Лиманском направлениях за последние недели наоборот существенно увеличилось, а не упало.
- Напомним, больше всех в России на нехватку боеприпасов сетует глава ПИК Вагнера Евгений Пригожин, который по мнению экспертов, таким образом пытается оправдать неспособность захватить Бахмут.
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