Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Враг просто вводит нас в заблуждение в своих военных целях. Они способны общаться между собой по телефонам, а не из-за обнародования видео и аудио обращений в соцсетях", — заявила она.

Также отмечает, что количество российских обстрелов на Бахмутском и Лиманском направлениях за последние недели наоборот существенно увеличилось, а не упало.