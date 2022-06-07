Враг продвинулся под Лиманом, ситуация в Северодонецке остается неясной, - ISW

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что оккупанты, вероятно, сохраняют контроль над большей частью Северодонецка. Точная ситуация в городе остается неясной. Контроль над местностью, по всей вероятности, часто меняется.

В свою очередь захватчики в районе Изюма не сделали ни одного подтвержденного продвижения, однако силы, продвигавшиеся к западу от Лимана, достигли незначительных достижений.

"Российские войска дополнительно продвигались к западу от Лимана в Щурово и Старый Караван и, как сообщается, зачищают Святогорск (т.е. они, вероятно, ведут городские бои в черте города) с намерением продвигаться на юг в направлении Славянска через реку Северский Донец", – говорится в сообщении.

Также оккупанты продолжали неудачные попытки разорвать украинские линии коммуникации к северо-востоку от Бахмута. 6 июня российские войска продолжали минометные, артиллерийские, ракетные, воздушные и наземные обстрелы к востоку от Бахмута.

Так, российские войска безуспешно пытались продвинуться на запад в сторону Бахмута от Белогоровки, Камышевахи, Берестового и Михайловки с намерением пересекать дороги к северо-востоку от Бахмута.

"Сообщается, что войска территориальной обороны "Донецкой Народной Республики" ("ДНР") постепенно продвигались в районе Донецка и Авдеевки и оттеснили украинские войска от Авдеевки, заняли позиции в Каменце (5 км к северо-востоку от Авдеевки) и взяли под контроль Зеленый Гай и Петровское (оба в пределах 70 км к юго-западу от Авдеевки). Продвижением к юго-западу от Авдеевки, вероятно, стремятся получить доступ к трассе H20, чтобы двигаться на север для поддержки операций в Авдеевке, что в свою очередь является вероятной попыткой подняться по трассе H20 в направлении Краматорск - Славянск", - говорится в сообщении.

В Институте отметили, что ограниченные и локальные украинские контратаки вынудили российские войска сосредоточиться на удержании оборонных рубежей к северу от Харькова.

Аналитики добавили, что российская оккупационная власть увеличивает усилия по выдаче российских паспортов гражданам Украины и усилению контроля над оккупированными территориями.

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