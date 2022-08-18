Враг продолжает удерживать войска в приграничных районах Брянской и Курской областей, - Генштаб ВСУ
Российская Федерация продолжает удерживать подразделения вооруженных сил в приграничных с Украиной районах Брянской и Курской областей. Войска Беларуси продолжают усиливать охрану участка белорусско-украинской границы
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.
"На Северском направлении противник продолжает удерживать подразделения вооруженных сил Российской Федерации в приграничных районах Брянской и Курской областей в целях сковывания действий подразделений Сил обороны", - говорится в сообщении.
Также враг совершил обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Волковка, Яструбино и Поповка Сумской области.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи усиления охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.
Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.
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