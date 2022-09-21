Враг продолжает принудительную мобилизацию жителей оккупированных Донетчины и Луганщины, мужчин задерживают сводные отряды, - Генштаб ВСУ
В целях пополнения потерь личного состава подразделений оккупационных войск в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация местных жителей
Об этом пишет Генштаб ВСУ в фейсбуке.
"Для восполнения потерь личного состава подразделений оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжается принудительная мобилизация местных жителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сводные отряды оккупантов задерживают и отправляют в пункты сбора мужчин призывного возраста для последующей отправки на доукомплектование подразделений, понесших потери в боях с украинскими силами обороны.
- За 20 сентября противник нанес 8 ракетных и 35 авиационных ударов, а также совершил более 120 обстрелов из РСЗО по объектам Украины. Украинские бойцы отразили атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Зайцево, Марьинка, Новомихайловка и других.
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