Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Противник пытается организовывать оборону и удержать захваченные территории, продолжает обстреливать позиции украинских войск вдоль линии столкновения.

"За текущие сутки российские оккупанты нанесли 7 ракетных и 20 авиационных ударов, совершили более 15 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", – говорят в Генштабе.

В результате этих ударов и обстрелов за сутки пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов, среди которых Славянск, Сиверск, Соледар, Бахмут, Угледар, Степное, Никополь и Очаков. В населенном пункте Печенеги оккупанты пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища, однако без успехов.

В небе над Феодосией было замечено около 50 российских истребителей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb