Враг продолжает попытки полностью оккупировать Донетчину, - Генштаб
Российские оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на попытках полностью оккупировать Донецкую область
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Противник пытается организовывать оборону и удержать захваченные территории, продолжает обстреливать позиции украинских войск вдоль линии столкновения.
"За текущие сутки российские оккупанты нанесли 7 ракетных и 20 авиационных ударов, совершили более 15 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", – говорят в Генштабе.
В результате этих ударов и обстрелов за сутки пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов, среди которых Славянск, Сиверск, Соледар, Бахмут, Угледар, Степное, Никополь и Очаков. В населенном пункте Печенеги оккупанты пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища, однако без успехов.
- В небе над Феодосией было замечено около 50 российских истребителей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.42
Покупка 40.42Продажа 41.33
-
EUR
Покупка 40Продажа 41.14
- Актуальное
- Важное