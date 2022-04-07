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Враг продолжает подготовку к наступлению на востоке Украины, главной целью оккупанта остается Мариуполь, - Минобороны

7 апреля, 2022 четверг
18:50
война с Россией

Российские оккупанты перегруппируют войска и продолжают подготовку к наступлению на востоке Украины, главной целью оккупанта остается взятие Мариуполя

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

По предварительной информации, кафиры продолжают дислокацию сухопутных войск и готовятся к новому наступлению на восточном направлении. Кроме того, врагом предпринимаются меры по наращиванию авиационной составляющей и системы управления, они также продолжают ведение разведки.
По информации Минобороны, основные усилия противник планирует сосредоточить на захвате города Мариуполь, ведении наступления в районе Изюма и попытках прорвать оборону на Донецком направлении.

Кроме того, в Южнобужском направлении оккупант пытается не допустить дальнейшего продвижения подразделений ВСУ и улучшить тактическое положение своих подразделений в некоторых районах.

В Волынском направлении существует вероятность ракетно-бомбовых ударов врага по военным объектам, а также объектам гражданской инфраструктуры с территории Беларуси.

На Полесском направлении противник активных действий не проводил, выведенные на территорию Беларуси подразделения оккупантов осуществляют демонстрационные действия с целью недопущения опрокидывания подразделений ВСУ на другие направления.

Отдельные подразделения российских оккупантов из состава Восточного военного округа и воздушно-десантных войск РФ, вероятно, будут направлены для усиления группировки вражеских войск на Слобожанском направлении.

На Северском направлении россияне завершают проведение перегруппировки и восстановления боеспособности подразделений Центрального военного округа в определенных районах Брянской и Курской областей.

Не исключается возможность дальнейшего направления указанных подразделений на другие операционные направления, в том числе для ведения боевых действий в Донецком и Луганском направлениях.

На Слобожанском направлении враг наращивает системы управления и связи в интересах наступательной группировки войск.

Кроме того, в районе Харькова до пяти батальонных тактических групп врага продолжают блокировать город и обстреливать его из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.

Также войска РФ удерживают Изюм, пытаются продолжить наступление в направлении Славянска и Барвенково.

На Донецком и Таврическом направлениях россияне продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру. Порт Бердянска оккупантами используется для опрокидывания вооружения, военной техники и личного состава.

Враг также активизировал усилия на Северодонецком направлении. Пытается продолжать наступление в районах населенных пунктов Донецкое, Новотошковское и Попасное.

Также россияне пытались совершить наступление в районах населенных пунктов Марьинка, Боровское и Сладкое. Попытки наступления, однако, успеха не имели.

Вероятно, кафиры в ближайшее время будут пытаться прорвать оборону украинских войск в Северодонецком, Авдеевском и Кураховском районах.

На Южнобужском направлении противник вел артиллерийский огонь, в отдельных направлениях применял армейскую авиацию. Пытается продолжить наступательные действия в направлении населенного пункта Александровка.

С акваторий Черного и Азовского морей продолжаются ракетные обстрелы территории Украины.

Также сообщается, что в Запорожской области российские кафиры начали запрещать выезд лицам мужского пола в сторону подконтрольной Украинским властям территории.
Также растет дефицит товаров первой необходимости, особенно продовольственных, что в дальнейшем может привести к усложнению гуманитарной ситуации в занятом российскими оккупантами регионе.

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