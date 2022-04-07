Враг продолжает подготовку к наступлению на востоке Украины, главной целью оккупанта остается Мариуполь, - Минобороны
Российские оккупанты перегруппируют войска и продолжают подготовку к наступлению на востоке Украины, главной целью оккупанта остается взятие Мариуполя
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
По предварительной информации, кафиры продолжают дислокацию сухопутных войск и готовятся к новому наступлению на восточном направлении. Кроме того, врагом предпринимаются меры по наращиванию авиационной составляющей и системы управления, они также продолжают ведение разведки.
По информации Минобороны, основные усилия противник планирует сосредоточить на захвате города Мариуполь, ведении наступления в районе Изюма и попытках прорвать оборону на Донецком направлении.
Кроме того, в Южнобужском направлении оккупант пытается не допустить дальнейшего продвижения подразделений ВСУ и улучшить тактическое положение своих подразделений в некоторых районах.
В Волынском направлении существует вероятность ракетно-бомбовых ударов врага по военным объектам, а также объектам гражданской инфраструктуры с территории Беларуси.
На Полесском направлении противник активных действий не проводил, выведенные на территорию Беларуси подразделения оккупантов осуществляют демонстрационные действия с целью недопущения опрокидывания подразделений ВСУ на другие направления.
Отдельные подразделения российских оккупантов из состава Восточного военного округа и воздушно-десантных войск РФ, вероятно, будут направлены для усиления группировки вражеских войск на Слобожанском направлении.
На Северском направлении россияне завершают проведение перегруппировки и восстановления боеспособности подразделений Центрального военного округа в определенных районах Брянской и Курской областей.
Не исключается возможность дальнейшего направления указанных подразделений на другие операционные направления, в том числе для ведения боевых действий в Донецком и Луганском направлениях.
На Слобожанском направлении враг наращивает системы управления и связи в интересах наступательной группировки войск.
Кроме того, в районе Харькова до пяти батальонных тактических групп врага продолжают блокировать город и обстреливать его из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.
Также войска РФ удерживают Изюм, пытаются продолжить наступление в направлении Славянска и Барвенково.
На Донецком и Таврическом направлениях россияне продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру. Порт Бердянска оккупантами используется для опрокидывания вооружения, военной техники и личного состава.
Враг также активизировал усилия на Северодонецком направлении. Пытается продолжать наступление в районах населенных пунктов Донецкое, Новотошковское и Попасное.
Также россияне пытались совершить наступление в районах населенных пунктов Марьинка, Боровское и Сладкое. Попытки наступления, однако, успеха не имели.
Вероятно, кафиры в ближайшее время будут пытаться прорвать оборону украинских войск в Северодонецком, Авдеевском и Кураховском районах.
На Южнобужском направлении противник вел артиллерийский огонь, в отдельных направлениях применял армейскую авиацию. Пытается продолжить наступательные действия в направлении населенного пункта Александровка.
С акваторий Черного и Азовского морей продолжаются ракетные обстрелы территории Украины.
Также сообщается, что в Запорожской области российские кафиры начали запрещать выезд лицам мужского пола в сторону подконтрольной Украинским властям территории.
Также растет дефицит товаров первой необходимости, особенно продовольственных, что в дальнейшем может привести к усложнению гуманитарной ситуации в занятом российскими оккупантами регионе.
- Напомним, что по данным Генштаба ВСУ, Россия осуществляет перегруппировку сухопутных войск , предположительно готовя повторную попытку взять столицу.
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