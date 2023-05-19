Об этом информирует советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко .

"Скорость прохождения грузовиков с БК, зафиксированная наблюдением, составляет около суток. Днем едут в сторону Запорожья, на следующий день поворачиваются пустые и двигаются в сторону Новоазовска", - пишет Андрющенко.

Армия РФ возобновила перемещение на север области в сторону городов Волноваха и Донецка. В то же время враг не прекращает опрокидывать боекомплекты из поселка Бойковское через село Гранитное в направлении Угледара.

"Из полигонов Ялта и Урзуф выведена часть военных. Перевозили грузовиками вместе с БК через Урзуф в сторону Бердянска в начале недели", - добавляет советник мэра.

Андрющенко отметил, что в настоящее время часть грузовиков, вернувшихся в место базирования, повреждена.