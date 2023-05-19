Враг продолжает перемещение боекомплектов через временно оккупированный Мариуполь, - советник мэра
Российские войска не прекращают перемещения через Мариуполь. В настоящее время их цель - временно оккупированные Мангуш или Бердянск
Об этом информирует советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко .
"Скорость прохождения грузовиков с БК, зафиксированная наблюдением, составляет около суток. Днем едут в сторону Запорожья, на следующий день поворачиваются пустые и двигаются в сторону Новоазовска", - пишет Андрющенко.
Армия РФ возобновила перемещение на север области в сторону городов Волноваха и Донецка. В то же время враг не прекращает опрокидывать боекомплекты из поселка Бойковское через село Гранитное в направлении Угледара.
"Из полигонов Ялта и Урзуф выведена часть военных. Перевозили грузовиками вместе с БК через Урзуф в сторону Бердянска в начале недели", - добавляет советник мэра.
Андрющенко отметил, что в настоящее время часть грузовиков, вернувшихся в место базирования, повреждена.
- 8 мая стало известно, что во временно оккупированном Мариуполе захватчики приступили к мобилизации местных жителей .
- 13 мая украинские защитники ликвидировали группу россиян во временно оккупированном Мариупольском районе .
- Советник городского головы Мариуполя рассказал , что оккупанты в ожидании контрнаступления ВСУ активно укрепляют оборонительные сооружения в городе.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.07
Покупка 37.07Продажа 37.63
-
EUR
Покупка 40.06Продажа 40.99
- Актуальное
- Важное