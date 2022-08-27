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Враг продолжает обстреливать Николаевщину: есть пострадавшие

27 августа, 2022 суббота
09:39
война с Россией

Вчера и сегодня враг готовил по Николаевской области. В результате обстрела погиб человек

Об этом в телеграмме написал Виталий Ким, глава Николаевской ОГА.

Так, по информации ОК "Юг", Николаев обстреливали 26 и 27 августа. Днем 26 числа на город выпустили два ракетных снаряда из системы залпового огня "Смерч", попали по открытым территориям. Пострадавших и разрушений нет.

27 августа, ориентировочно в 4:30 утра, в Николаеве зафиксирован прилет на окраине города. Предварительно без пострадавших и жертв. Информация уточняется.

Обстрелялся 26 августа и Николаевский район области. Был обстрелян поселок Первомайское общины. В результате обстрела погиб один человек, повреждены гаражи и хозяйственные постройки частного предприятия. Позже на месте удара возник пожар в жилом доме. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы Баштанского района, в частности, Широковской и Березнеговатской общин.

В Широковской общине 26 августа, ориентировочно в 17:30, были зафиксированы обстрелы за пределами населенного пункта Красная Долина. Около 04:00 и 05:00 27 августа обстреляли село Широкое. Попали в хозяйственные постройки и огороды. В это же время были слышны выстрелы за пределами села Поляна. Пострадавших и погибших нет.

26 августа, ориентировочно в 14:00, подвергся обстрелам поселок Березнеговатое Березнеговатской общины. Снаряд попал во двор частного дома и ударной волной уничтожил его. Ранения получила женщина, которая в тот момент находилась внутри. Повреждены и разрушены другие дома в поселке.

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Новости
Николаев
Николаевщина
Виталий Ким
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