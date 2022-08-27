Враг продолжает обстреливать Николаевщину: есть пострадавшие
Вчера и сегодня враг готовил по Николаевской области. В результате обстрела погиб человек
Об этом в телеграмме написал Виталий Ким, глава Николаевской ОГА.
Так, по информации ОК "Юг", Николаев обстреливали 26 и 27 августа. Днем 26 числа на город выпустили два ракетных снаряда из системы залпового огня "Смерч", попали по открытым территориям. Пострадавших и разрушений нет.
27 августа, ориентировочно в 4:30 утра, в Николаеве зафиксирован прилет на окраине города. Предварительно без пострадавших и жертв. Информация уточняется.
Обстрелялся 26 августа и Николаевский район области. Был обстрелян поселок Первомайское общины. В результате обстрела погиб один человек, повреждены гаражи и хозяйственные постройки частного предприятия. Позже на месте удара возник пожар в жилом доме. Пострадавших нет.
Продолжаются обстрелы Баштанского района, в частности, Широковской и Березнеговатской общин.
В Широковской общине 26 августа, ориентировочно в 17:30, были зафиксированы обстрелы за пределами населенного пункта Красная Долина. Около 04:00 и 05:00 27 августа обстреляли село Широкое. Попали в хозяйственные постройки и огороды. В это же время были слышны выстрелы за пределами села Поляна. Пострадавших и погибших нет.
26 августа, ориентировочно в 14:00, подвергся обстрелам поселок Березнеговатое Березнеговатской общины. Снаряд попал во двор частного дома и ударной волной уничтожил его. Ранения получила женщина, которая в тот момент находилась внутри. Повреждены и разрушены другие дома в поселке.
- 25 августа враг не менее активно обстреливал Николаевщину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.32
-
EUR
Покупка 39.41Продажа 40.45
- Актуальное
- Важное