Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"У нас, к сожалению, обстрелы продолжаются, и снова в окрестностях Херсона много раненых, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. В основном страдают жители населенных пунктов вокруг Херсона. Сейчас я нахожусь в отделении областной детской больницы, по которой россияне нанесли удар из РСЗО "Град". В новогоднюю ночь, ровно в двенадцать часов, одна из ракет попала в отделение, где должны были быть новорожденные. То есть обстрелы продолжаются, даже в новогоднюю ночь враг работал по полной программе", - проинформировал пресс-офицер комендатуры обороны города Херсон.



Дмитрий Плетенчук отметил, что динамика обстрелов не меняется, но единственным положительным является то, что Силы обороны Херсонщины и тактическая группа "Гром" обезвредили несколько российских пушек, поэтому в Херсоне стало немного полегче.



"Что касается атак противника, то они перманентны, на данный момент – это артиллерийский огонь, то есть в первую очередь работают вражеские РСЗО и пушки. Информации о каких-либо атаках пехотных подразделений армии РФ не поступало", - рассказал Плетенчук .

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