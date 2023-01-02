Враг продолжает обстреливать Херсон, в окрестностях города много раненых, - пресс-офицер комендатуры обороны Плетенчук
Дмитрий Плетенчук, пресс-офицер комендатуры обороны города Херсон, отметил, что оккупанты наносят удары из РСЗО и пушек, динамика обстрелов не меняется
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"У нас, к сожалению, обстрелы продолжаются, и снова в окрестностях Херсона много раненых, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. В основном страдают жители населенных пунктов вокруг Херсона. Сейчас я нахожусь в отделении областной детской больницы, по которой россияне нанесли удар из РСЗО "Град". В новогоднюю ночь, ровно в двенадцать часов, одна из ракет попала в отделение, где должны были быть новорожденные. То есть обстрелы продолжаются, даже в новогоднюю ночь враг работал по полной программе", - проинформировал пресс-офицер комендатуры обороны города Херсон.
Дмитрий Плетенчук отметил, что динамика обстрелов не меняется, но единственным положительным является то, что Силы обороны Херсонщины и тактическая группа "Гром" обезвредили несколько российских пушек, поэтому в Херсоне стало немного полегче.
"Что касается атак противника, то они перманентны, на данный момент – это артиллерийский огонь, то есть в первую очередь работают вражеские РСЗО и пушки. Информации о каких-либо атаках пехотных подразделений армии РФ не поступало", - рассказал Плетенчук .
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