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Главная война с Россией Враг продолжает наступление от Изюма на Славянск, но ограниченными силами, - Згурец
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Враг продолжает наступление от Изюма на Славянск, но ограниченными силами, - Згурец

9 июля, 2022 суббота
11:39
война с Россией

Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что противник ограниченными силами бьется лбом в оборону украинских защитников

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Враг продолжает наступления на Славянск и Северск, но меньшими силами и ожидает, что другие подразделения помогут продвигаться дальше. Доля вражеской группировки, которая осталась после наступления на Северодонецк и Лисичанск, двигается в сторону Северска. Противник ограниченными силами бьется лбом в нашу оборону и пытается двигаться от Изюма на Славянск и в сторону Бахмута. Напряжение сохраняется", - отметил Згурец.

Также военный аналитик добавил, что американский институт изучения войны дал разъяснения по оперативной паузе.

"Оперативная пауза проводится войсками для того, чтобы противник не смог перегруппироваться, не смог определить временные пределы оперативной паузы. На практике это выглядит так: подразделения идут на перегруппировку и усиление, а другие остаются, чтобы проводить наступательные или штурмовые действия", - пояснил Згурец. .

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