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Враг продолжает наступательные действия в районе Бахмута, произошло 22 боевых столкновения на 5 участках фронта, - Генштаб

26 мая, 2023 пятница
07:08
Война с Россией

Основные усилия россиян сосредоточены на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Враг продолжает вести наступательные действия в районе Бахмута Донецкой области

Об этом в утренней сводке 26 мая отчитывается Генштаб ВСУ.

Отмечается, противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки произошло 22 боевых столкновения.

ВСУ сбили российский Су-25 и поразили пункт управления, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях

В течение 25 мая авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники захватчиков.

А украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, 2 района сосредоточения живой силы, 1 склад боеприпасов, одну радиолокационную станцию и два артиллерийских подразделения врага на огневых позициях.

Также за прошедшие сутки защитникам Украины удалось сбить вражеский самолет Су-25.

Россия атаковала 4 ракетами и нанесла 55 авиаударов по Украине за прошедшие сутки: повреждена дамба в Донецкой области

Всего за прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных удара.

Есть попадание ракетой из С-300 по дамбе в районе Карловки Донецкой области. Вследствие этого есть большая угроза подтопления других находящихся рядом населенных пунктов.

Кроме того, враг нанес 55 авиационных ударов. В частности, были применены 36 иранских ударных БПЛА Shahed – все эти воздушные цели были уничтожены.

Зафиксированы и 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сеньковка, Сновск, Гай, Каменская Слобода Черниговской области; Бачевск, Ходино, Владимировка, Басовка, Александровка и Большая Писаревка Сумской области, а также Стрелечья, Красное, Черкасские Тишки, Лукьянцы, Нескучное, Терновая, Волчанск, Чугуновка и Хетнее Харьковской области.

На Купянском направлении войска РФ не прекращают попыток улучшить тактическое положение.

Нанесли авиаудары возле Чайковки и Кисловки Харьковской области.

За сутки вели безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Фиголовка, Новомлинск, Дворичная, Масютовка, Западное, Кисловка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области.

Здесь же, и возле Ивано-Даревки Донецкой области нанес авиаударов. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское, Верхнекаменное и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток россияне продолжают вести наступательные действия в районе Бахмута.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка, Белая Гора и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Красногоровки.

Нанес авиационные удары в районе Авдеевки и Водяного. Совершил артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Первомайского и Карловки Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны Украины отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг задействовал для ударов авиацию.

В то же время вражеским обстрелам подверглись Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении террористические войска обстреляли, в частности, Угледар, Пречистовку и Новоселку.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

Нанес авиационных ударов в районах Ольговского, Гуляйполя, Новоданиловки Запорожской области и Новоберислава Херсонской области.

Совершил обстрелы населенных пунктов Зеленое Поле, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Щербаки, Степное, Каменское и Степногорск Запорожской области; Никополь на Днепропетровщине (повреждены 7 частных жилых домов); Золотая Балка, Новоалександровка, Гавриловка, Веселое, Казацкое, Львове, Высунцы, Белозерка, Антоновка, Велетенское Херсонской области и город Херсон.

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