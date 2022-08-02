Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Мы наблюдаем скопление сил и подтягивание резервов на Криворожском направлении. Однако мы понимаем, что это могут быть как хитрости и маневры врага, так и подготовка к наступлению российской армии. Российские войска могут попытаться прорвать нашу оборону", - рассказала Гуменюк.

Руководитель пресс-центра ОК "Юг" добавила, что враг периодически предпринимает штурмовые действия.

"Также вдоль линии столкновения враг пытается проводить разведку с помощью ДРГ. Россияне пытаются разузнать о наших оборонных объектах и линиях фортификационных сооружений. Время от времени проводят штурмовые действия, чтобы испытать нашу оборону", - добавила она.

2 августа американский Институт исследования войны сообщил, что россияне перебрасывают войска с севера Донецкой области на Запорожье и прекращают кампанию по наступлению на Славянск – это, вероятно, создаст возможность для ВСУ начать контрнаступление на Изюмском направлении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb