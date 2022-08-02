Враг продолжает накапливать силы и средства на Криворожском направлении, могут быть хитрости и маневры, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты продолжают накапливать личный состав и технику на временно оккупированных территориях Херсона и Запорожья
Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Мы наблюдаем скопление сил и подтягивание резервов на Криворожском направлении. Однако мы понимаем, что это могут быть как хитрости и маневры врага, так и подготовка к наступлению российской армии. Российские войска могут попытаться прорвать нашу оборону", - рассказала Гуменюк.
Руководитель пресс-центра ОК "Юг" добавила, что враг периодически предпринимает штурмовые действия.
"Также вдоль линии столкновения враг пытается проводить разведку с помощью ДРГ. Россияне пытаются разузнать о наших оборонных объектах и линиях фортификационных сооружений. Время от времени проводят штурмовые действия, чтобы испытать нашу оборону", - добавила она.
- 2 августа американский Институт исследования войны сообщил, что россияне перебрасывают войска с севера Донецкой области на Запорожье и прекращают кампанию по наступлению на Славянск – это, вероятно, создаст возможность для ВСУ начать контрнаступление на Изюмском направлении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.19
Покупка 39.19Продажа 40.23
-
EUR
Покупка 39.67Продажа 41.02
- Актуальное
- Важное