Враг продолжает бомбить критическую инфраструктуру: что известно на 6 часов утра

Об этом сообщил Генштаб в "Фейсбуке".



"За сутки группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины было поражено четыре вертолета, один самолет, а также истребителем сбита крылатая ракета врага. Группировка оккупационных войск, задействованных в ведении наступательной операции, значительных успехов на всех направлениях выдвижения не имела. Продолжается сосредоточение основных усилий на удержании занятых рубежей", – говорится в сообщении.



Враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры и использует сеть медицинских учреждений на временно захваченных территориях Украины для лечения раненого личного состава, отметил Генштаб.



Захватчики по-прежнему прикрываются гражданской инфраструктурой, чтобы оборудовать собственные военные позиции и разместить там вооружение.



В Генштабе отмечают, что враг прекратил мобилизацию сотрудников коммунальной сферы ОРДЛО, поскольку некому поддерживать жизнедеятельность населенных пунктов на временно оккупированных территориях. В то же время оккупанты продолжают восполнять свои потери за счет мобилизованных жителей с временно оккупированной территории отдельных районов Луганской области.



Также Генштаб фиксирует отказы военнослужащих РФ выполнять приказы командования.



"Противник пытается захватить Мариуполь. Украинскими воинами были успешно отбиты атаки захватчиков. Общие потери врага составили около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР. После понесенных потерь оккупанты прекратили наступательные действия и отступили", - доложил Генштаб.



Артиллерия и авиация нанесли огневой удар по скоплению военной техники и колоннам врага на маршрутах выдвижения. По результатам артиллерийского огневого налета были уничтожены 12 единиц автомобильной техники.



Также потери понесли батальонные тактические группы из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.



При этом Генштаб не выявил признаков подготовки к морской десантной операции на Черноморье и в Азовской зоне, говорится в сообщении.

Напомним, глава Одесской военной администрации Максим Марченко накануне заявил , что на побережье Черного моря может высадиться российский морской десант, но украинские военнослужащие к этому готовы.