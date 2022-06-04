Враг привлек все резервы в Северодонецке: оркам дали поцарапанный автомат и отправили на наши позиции, - лейтенант "Легиона Свободы" Назаренко
Лейтенант "Легиона Свободы" Владимир Назаренко рассказал, что линия фронта в Луганской области достаточно статична. Самый напряженный участок - в Северодонецке, там происходит настоящий ад
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Все нарисованные карты - не точны. Враг использует артиллерийские и ракетные средства, чтобы сравнять Северодонецк с землей. Об этом свидетельствует атака на цистерны с азотом. Облако пошло вверх и в сторону врага и не причинило нам вреда. Враг не гнушается любыми средствами, чтобы выбить наших военных из города. Мы закреплены хорошо, наши ребята мужественно держат оборону. Враг несет большие потери", - отметил Назаренко.
Лейтенант "Легиона Свободы" также добавил, что противник применяет тактику выжженной земли, равняет город артиллерией и танками.
"Враг привлек все резервы. Это набранные орки, которые не умеют держать оружие. Им дали фуфайку и штаны, поцарапанный автомат и отправили как пушечное мясо на наши позиции. Наши воины хорошо с ними справляются, берут в плен и уничтожают. Бой еще продолжается за Северодонецк, ситуация сложная", - подчеркнул Назаренко.
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