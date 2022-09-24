Враг применил химическое оружие: обошлось без жертв и критических состояний, - ОК "Юг"
С использованием беспилотного летательного аппарата на наши боевые позиции сброшены контейнеры с ядовитым веществом, предположительно хлорпикриновая граната К-51.
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
"С использованием беспилотного летательного аппарата на наши боевые позиции сброшены контейнеры с ядовитым веществом, предположительно хлорпикриновая граната К-51. Боевые медики сработали четко, потерь и критических состояний нет", — говорится в сообщении.
Во время боевого дня враг нанес 1 авиационный, 1 ракетный удар по нашим позициям и по населенным пунктам вдоль линии фронта. Из самолета тактической авиации Су-20 враг выпустил ракету Х-31 по Куцурубской общине. Без человеческих утрат.
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