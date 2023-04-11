Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Враг превращает Бахмут в Алеппо, полностью уничтожая здания и позиции, - Маляр

Враг превращает Бахмут в Алеппо, полностью уничтожая здания и позиции, - Маляр

11 апреля, 2023 вторник
23:03
война с Россией

Российские войска превратили часть Бахмута в сирийский город Алеппо, масштабно разрушенный в результате бомбардировок.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Враг там концентрирует не только свои регулярные войска, там находится частная армия Вагнера, которая во многом уже уничтожена вооруженными силами Украины. Враг не оставляет своей цели – взять Бахмут. На сегодняшний день там идут ожесточенные бои. Там серьезная используется артиллерия и авиация со стороны врага. . Часть районов города враг превратил в Алеппо. Они используют тактику полного уничтожения, разрушения зданий, позиций", – рассказала она в эфире национального телемарафона.

Маляр отмечает – если бы украинские военные не обороняли Бахмут, противник просто шел бы вглубь территории Украины.

  • Накануне командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский заявил , что ситуация в Бахмуте на Донетчине остается «сложной, но контролируемой», российские военные перешли к так называемой «сирийской» тактике выжженной земли.
Бахмут
Анна Маляр
Читайте также:
прапори України та США
11 апреля, 2023 вторник
Американская разведка "скромно" оценивает украинское контрнаступление, - WP
на фото: Далай-лама
10 апреля, 2023 понедельник
Далай-лама извинился после появления видео, на котором он просил мальчика "пососать" его язык
Верховна Рада
10 апреля, 2023 понедельник
Рада вернула доплаты в 30 тыс. грн военным
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.27
    Покупка 37.27
    Продажа 38.08
  • EUR
    Покупка 40.23
    Продажа 41.1
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
12 апреля
00:02
В Молдове призывают не сжигать шины в пасхальных кострах
2023, вторник
11 апреля
23:52
"Манчестер Сити" забил три мяча и разбил "Баварию" в Лиге чемпионов
23:44
Фабрики-кухни, разминирование и продвижение Украины: Зеленский встретился с Говардом Баффетом
23:27
В Румынии фермеры требуют запретить импорт и транзит зерна из Украины: угрожают общенациональным протестом
23:21
"Победа одерживается всеми": Зеленский призвал общество и партнеров не ослаблять поддержку государства и армии
22:52
Контрнаступление ВСУ может начаться летом, - Шмигаль накануне визита в США
22:33
Украина и Канада подписали обновленное и расширенное Соглашение о свободной торговле
22:07
СБУ объявила в розыск жену Медведчука Оксану Марченко
22:02
Обновлено
Оборонная помощь, конфискация российских активов и санкции: Шмыгаль встретился с Трюдо
21:39
"Репортажи с фронта почти невозможны": "Репортеры без границ" назвали чрезмерными ограничения для журналистов на востоке и юге Украины
21:34
Обзор
США "не верят" в результативность украинского контрнаступления, Венгрия подписала новые энергетические соглашения с Россией, а польский завод будет ремонтировать украинские танки Т-64. Мировые СМИ об Украине 11 апреля
21:25
Европарламент
Главы комитетов Европарламента и Верховной Рады впервые проведут совместное заседание: будут говорить о вступлении Украины в ЕС
21:02
В Казахстане тысячи человек вышли на протест против задержания рабочих, требовавших трудоустройство
20:17
Канада предоставит Украине тысячи штурмовых винтовок, пулеметы и миллионы патронов
20:17
Обновлено
Вадим Мельник
Кабмин уволил директора Бюро экономической безопасности Вадима Мельника и согласовал кандидатуры глав двух ОВА
20:04
Эксклюзив
С Авдеевки вывезли двоих детей, еще двоих ищут, - глава ВГА Барабаш
20:03
OPINION
"Русский мир" живет в головах отдельных людей, а не общин УПЦ МП
20:00
Обзор
Победные новости 412-го дня войны: новая партия снарядов для ВСУ и возможная авиакоалиция для помощи Украине
19:48
Омбудсмена РФ Москалькову исключили из международной сети правозащитных организаций
19:41
В Пенгтагоне назвали дату следующей встречи в формате "Рамштайн"
19:21
Украерорух рассказал, когда возможно возобновление пассажирских рейсов из/в Украину
19:21
Бюро экономической безопасности будет использовать спутниковые снимки для выявления правонарушений
19:19
Эксклюзив
Враг готовится к обороне в Мариуполе, - советник мэра Андрющенко
18:59
Интервью
В Бучанського районе нашли тела убитых окуппантами жителей
В Украине уникальная ситуация, когда доказательства геноцида собирают во время войны, – исследователь геноцидов Тоттен
18:52
В Бахмуте шесть пограничников три часа отбивали атаки врага, несмотря на угрозу оцепления
18:50
Сбор на Посейдон для ЗТГр "Адам"
18:42
HBO начала съемки второго сезона "Дома Дракона"
18:37
Авиация ВСУ за день нанесла 13 ударов по районам скопления врага, а ПВО сбила два дрона, — Генштаб
18:32
Российские оккупанты пытаются заминировать всю территорию вокруг Энергодара, - мэр
18:24
В Минобороны создали Офис по поддержке изменений, его возглавила Юлия Марушевская
18:18
На Запорожье оккупанты обустраивают новые линии обороны с окопами и "зубами дракона", - мэр Мелитополя
18:11
Обновлено
Масштабное извержение вулкана Шивелуч на Камчатке: окружающую территорию накрыло пеплом
18:01
OPINION
Алексей Голобуцкий
Как Финляндия нападет на Россию
18:00
В Чехии трудоустроились менее трети украинских беженцев: основным препятствием является языковой барьер
17:47
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах, есть пострадавшие с обеих сторон
17:46
Жителя Донбасса, сливавшего данные о расположении Сил обороны, приговорили к 6 годам тюрьмы
17:32
Эксклюзив
Владимир Цыбулько
Исламские и тюркские республики в РФ уже готовы к самостоятельной жизни, - политэксперт Цыбулько
17:19
Виктор Орбан
США 12 апреля могут ввести санкции против чиновников из Венгрии из-за антиамериканской позиции, - СМИ
17:18
Где в Украине сократят комендантский час в пасхальную ночь
17:17
Обновлено
В Киевской области за год обнаружили 15 мест массового захоронения и три застенки
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV