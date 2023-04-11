Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Враг там концентрирует не только свои регулярные войска, там находится частная армия Вагнера, которая во многом уже уничтожена вооруженными силами Украины. Враг не оставляет своей цели – взять Бахмут. На сегодняшний день там идут ожесточенные бои. Там серьезная используется артиллерия и авиация со стороны врага. . Часть районов города враг превратил в Алеппо. Они используют тактику полного уничтожения, разрушения зданий, позиций", – рассказала она в эфире национального телемарафона.

Маляр отмечает – если бы украинские военные не обороняли Бахмут, противник просто шел бы вглубь территории Украины.