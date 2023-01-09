Враг практически дошел до центра Соледара, но был выбит ВСУ, - военный эксперт Свитан
Военный эксперт полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил, что противник увеличил плотность войск в районе Соледара
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Под видом так называемого перемирия, которое объявили Гундяев (московский патриарх Кирилл, – ред.) и Путин накануне 6 января, россияне перекинули ЧВК Вагнера из-под Бахмута на Соледар. Под Соледар было переброшено около 10-15 тыс. российских военных - это 15 БТГ, поскольку Бахмут захватить и окружить они не могут. С юга врагу мешает окружить Бахмут наша Константиновская группировка, с севера – наша Соледарская группировка. Противник увеличил плотность войск в районе Соледара, в основном это вагнеровцы. На место вагнеровцев в районе Бахмута зашли линейные российские части. Десантники, которые ушли с правого берега Херсонщины", - объяснил Свитан.
По словам эксперта, вагнеровцы пытались окружить Соледар с юга и северо-востока.
"Захватчики дошли почти до центра города, но были выбиты нашими войсками. Военное руководство Украины разрушило их план. Окружения Соледара и Бахмута не произошло", – подчеркнул Свитан.
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