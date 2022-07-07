Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Истощение врага определяется тем, что он потерял темпы наступления и не способен проводить их дальше. Враг имеет потери в личном составе, потерял боевую технику, потратил боеприпасы и горючее. Противник сделал запасы оружия и боеприпасов в оперативно – тактической глубине войск. ВСУ разбили и уничтожили запасы врага", - подчеркнул Якубец.

Также экс-командующий десантно-штурмовых войск Украины добавил, что мастерство украинских артиллеристов и военного командования ВСУ заслуживает похвалы и высокой оценки.

"Мастерство украинских артиллеристов уничтожает возможность российской армии до дальнейшего наступления, оставив их без боеприпасов, топлива, а также не позволяет подготовить к контрнаступлению резервы, которые они формируют для боя. Сейчас они взяли паузу. Нам нужно больше уничтожать складов врага в тылу", - подчеркнул Якубец.

Украинские десантники и пехотинцы показали видео уничтожение базы сосредоточения и обслуживания техники оккупантов

Впервые с начала войны Россия не заявила о территориальных достижениях в Украине. Это подтверждает оценку ISW о том, что российские войска взяли "оперативную паузу"

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