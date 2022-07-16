Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Враг теряет инициативу, после Луганщины им тяжело наступать на Донетчину. Противник упирается в Славянск. На Юге украинские защитники готовы выполнять приказ президента - наступать и увольнять Херсон. Во второй половине августа, в начале сентября - произойдет стратегический перелом", - подчеркнул премьер. Сазонов.

Военнослужащий ВСУ также добавил, что враг не сможет защищать оккупированные города.

"HIMARS прозвали "кошмаром" орков, а сейчас поступает M270 MLRS – ракеты дальностью до 300 км, на гусеничном ходу, они имеют 12 ракет. Когда мы разрушим логистику, склады с горючим – вражеские танки останутся без горючего, артиллерия останется без боекомплекта. не сможет защищать оккупированные города. Будем давить на врага и увольнять наши города", - подчеркнул Сазонов.

С 24 февраля по 16 июля российские кафиры потеряли около 38 140 рашистов, 1677 танков, 687 БПЛА, 3874 бронемашин и 162 крылатые ракеты.

Украинские военные отразили штурм российских оккупантов на Донецком и Бахмутском направлениях

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