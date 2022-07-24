Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ .

Ориентировочные потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:

личного состава – около 39 520 (+280) оккупантов

танков – 1722 (+14) ед.

боевых бронированных машин – 3942 (+13) ед.

артиллерийских систем – 869 (+5) ед.

реактивных систем залпового огня – 255 (+2) ед.

средств ПВО – 113 (+0) ед.

самолетов – 221 (+0) ед.

вертолетов - 188 (+0) ед.

беспилотников оперативно-тактического уровня – 714 (+1) ед.

крылатых ракет – 170 (+3) ед.

кораблей/катеров - 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 2823 (+3) ед.

специальной техники – 73 (+1) ед.

Добавим, 23 июля украинская артиллерия уничтожила под Лисичанском отряд омоновцев с Сахалина.

23 июля ВСУ уничтожили 3 базы России в Херсонской области и на Донбассе.