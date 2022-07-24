Враг потерял еще около 280 военных за предыдущие сутки, – Генштаб ВСУ
По состоянию на 24 июля украинская армия уничтожила 39 520 личного состава оккупантов
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ .
Ориентировочные потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:
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личного состава – около 39 520 (+280) оккупантов
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танков – 1722 (+14) ед.
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боевых бронированных машин – 3942 (+13) ед.
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артиллерийских систем – 869 (+5) ед.
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реактивных систем залпового огня – 255 (+2) ед.
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средств ПВО – 113 (+0) ед.
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самолетов – 221 (+0) ед.
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вертолетов - 188 (+0) ед.
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беспилотников оперативно-тактического уровня – 714 (+1) ед.
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крылатых ракет – 170 (+3) ед.
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кораблей/катеров - 15 (+0) ед.
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автомобильной техники и автоцистерн – 2823 (+3) ед.
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специальной техники – 73 (+1) ед.
Добавим, 23 июля украинская артиллерия уничтожила под Лисичанском отряд омоновцев с Сахалина.
- 23 июля ВСУ уничтожили 3 базы России в Херсонской области и на Донбассе.
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